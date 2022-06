Juventus zwaait Demiral uit na slechts 32 duels en toucheert 20 miljoen

Zondag, 19 juni 2022 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:23

Merih Demiral vervolgt zijn loopbaan definitief bij Atalanta, zo maakt Juventus zondag wereldkundig. De 24-jarige Turkse verdediger kwam afgelopen seizoen op huurbasis al uit voor de nummer acht in de Serie A van afgelopen seizoen. Demiral heeft het bestuur van Atalanta ervan kunnen overtuigen de koopoptie van twintig miljoen euro te lichten. Bij het behalen van bepaalde sportieve doelstellingen kan de transfersom nog eens met 2,5 miljoen euro oplopen.

Juventus voegt in het statement toe dat Atalanta, dat vrijdag al melding maakte van de deal, de twintig miljoen euro in vier termijnen zal betalen. Het is niet bekend voor hoeveel seizoenen Demiral heeft getekend in Bergamo. De 35-voudig international van Turkije kwam afgelopen seizoen tot 42 optredens namens Atalanta in alle competities en met name in de Champions League-duels maakte hij de nodige indruk. Voor het bestuur van Atalanta reden om hem definitief naar de club te halen.

Demiral beschikte bij Juventus over een contract tot het einde van het seizoen 2022/23. De grootmacht legde drie jaar geleden achttien miljoen euro neer voor de mandekker, die in zijn eerste seizoen een zware kruisbandblessure opliep. Demiral was hierdoor ruim een halfjaar uit de roulatie. Mede door het blessureleed slaagde hij er bij Juventus niet in om onder meer Matthijs de Ligt uit de basisopstelling te verdrijven. De miljoenenaanwinst van Atalanta kwam in de Allianz Arena tot 32 wedstrijden in totaal.

Juventus ziet na Giorgio Chiellini (Los Angeles FC) wederom een verdediger vertrekken deze zomer. Kalidou Koulibaly is genoemd als optie voor de defensie, maar de centrale verdediger voelt er naar verluidt niets voor om Napoli in te ruilen voor La Vecchia Signora. Hij zou er niets voor voelen om hetzelfde lot te ondergaan als Gonzalo Higuaín, die tot persona non grata werd verklaard door de Napol-aanhang na zijn overgang naar Juventus in 2016. De club uit Turijn slaagde er onlangs wel in om het contract van Mattia De Sciglio te verlengen tot medio 2025.