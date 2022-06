‘Kostic krijgt nog geen jaar na Lazio-soap nieuwe kans in top van Serie A’

Zondag, 19 juni 2022 om 18:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:21

Filip Kostic is dicht bij een overgang richting Juventus, zo weten onder meer Sport1 en La Gazzetta dello Sport zondag te melden. Voor de 29-jarige aanvallende middenvelder van Eintracht Frankfurt ligt in Turijn naar verluidt een contract klaar tot medio 2025, met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro. Juventus heeft overigens nog geen contact gezocht met Frankfurt om de interesse in Kostic te bevestigen. Ook een openingsbod is nog niet neergelegd in Duitsland.

Dat openingsbod kan er wel snel gaan komen. Volgens Sport1 denkt de leiding van Juventus aan een openingsbod van 12,5 miljoen euro op Kostic, die in Frankfurt vastligt tot de zomer van 2023. De Europa League-winnaar houdt voorlopig echter vast aan een transferbedrag van twintig miljoen euro voor de speler die in 2018 op huurbasis overkwam van Hamburger SV en een jaar later definitief werd overgenomen. In de Duitse media is de verwachting dat beide clubs elkaar zullen vinden met een transfersom van 17 of 18 miljoen euro.

Kostic had een jaar geleden al de overstap richting de Serie A kunnen maken. Frankfurt weigerde hem destijds naar Lazio te laten vertrekken, tot grote onvrede van de aanvallend ingestelde middenvelder. Volgens journalist Gianluca Di Marzio gaf Frankfurt bewust een verkeerd emailadres aan Lazio, waardoor het bod op de flankspeler nooit aankwam. Kostic kwam uit woede zelfs even niet opdagen tijdens de trainingen en hij miste ook een wedstrijd, maar na excuses van zijn kant kreeg de samenwerking een vervolg. Wel moest hij volgens BILD een boete van 100.000 euro betalen.

Het lijkt er nu op dat de voormalig middenvelder van FC Groningen, waar hij tussen 2012 en 2014 speelde, alsnog voor een avontuur in het Italiaanse voetbal kiest. Naast de Servische linkspoot zijn overigens ook Ángel Di María, Nicolò Zaniolo en David Neres recentelijk in verband gebracht met het ambitieuze Juventus. Neres heeft echter al gekozen voor een meerjarig contract bij het Benfica van trainer Roger Schmidt.

De door Juventus begeerde Kostic speelde in totaal 169 wedstrijden (33 doelpunten en 66 assists) voor Frankfurt in alle competities. In Duitsland speelde hij verder ook nog voor VfB Stuttgart. Kostic veroverde vorige maand met Frankfurt de Europa League, door in de finale na strafschoppen (5-4) te winnen van Rangers. Hij was een van de spelers aan Duitse zijde die een penalty benutte. Kostic werd kort na de eindstrijd door de UEFA uitgeroepen tot Beste Speler in de Europa League van het seizoen 2021/22.