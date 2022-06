Messi schoot uit zijn slof: ‘Hij was echt kwaad en wilde me vermoorden!’

Leandro Paredes heeft doorgaans een goede band met Lionel Messi, zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain en de Argentijnse nationale ploeg. Desondanks had het duo een flinke aanvaring tijdens een ontmoeting tussen PSG en Barcelona in de achtste finale van de Champions League in 2021, zo onthult Paredes in het YouTube-programma Caja Negra. Messi ruilde Barcelona, dat met maar liefst 1-4 verloor van PSG in het Camp Nou, enkele maanden later in voor de Franse grootmacht.

"Hij werd kwaad omdat hij hoorde wat ik tegen mijn ploeggenoten zei. Dat maakte hem woest", blikt Paredes terug op het incident van ruim een jaar geleden, nadat hij een overtreding op Messi had gemaakt. "Hij werd zelfs heel erg kwaad. Messi maakte het mij bijzonder moeilijk en wilde me echt vermoorden. En ik wilde alleen nog maar naar huis." Paredes, die niet openbaart wat hij precies zei wat Messi zo kwaad maakte tijdens de Champions League-ontmoeting, benadrukt wel in het vraaggesprek dat het voorval geen invloed had op de vriendschappelijke band tussen de twee Argentijnse spelers.

"We kwamen elkaar later tegen bij het nationale elftal van Argentinië en Messi deed toen net alsof er niets was gebeurd", vervolgt Paredes zijn verhaal. "Messi heeft mij toen echt laten zien hoe hij is als persoon. En onze relatie was nog steeds hetzelfde. Als het incident nu ter sprake komt, kunnen we er gelukkig allebei om lachen. Maar toen was hij echt heel erg kwaad, Messi wilde me echt vermoorden!", aldus Paredes, die nu een seizoen heeft samengespeeld met Messi bij PSG.

Paredes rept in het uitgebreide interview over een band met Messi die alleen maar is gegroeid nu de twee collega's zijn in Parijs. "Er is een hechte band tussen de Argentijnse spelers. We sturen emoji's naar elkaar toe en dat soort dingen. Leo moet erom lachen als ik ze naar hem stuur. Ik praat met hem in emoji's." Naast Messi en Paredes maken de Argentijnen Ángel Di María en Mauro Icardi deel uit van de selectie van PSG, al verlaat eerstgenoemde de Franse kampioen met een transfervrije status.