Mbappé wilde stoppen als international en richt zich in tweet tot Franse bond

Zondag, 19 juni 2022 om 17:05 • Mart van Mourik

Kylian Mbappé dacht er serieus aan om te stoppen als international, zo laat hij zondag weten via Twitter. De Franse spits reageert op het interview in Le Journal du Dimanche van Noël Le Graet, voorzitter van de Franse bond, die onthult dat Mbappé overwoog zijn interlandcarrière te beëindigen na het EK 2020. Le Graet gaf aan dat de aanvaller mede vanwege zijn gemiste penalty tegen Zwitserland wilde stoppen, maar Mbappé zelf zegt via het sociale medium dat racisme ten grondslag lag aan zijn overweging om een einde te maken aan zijn prille interlandloopbaan.

In de achtste finale van het EK gaf Frankrijk een 3-1 voorsprong weg tegen Zwitserland, dat zich uiteindelijk na strafschoppen plaatste voor de kwartfinale. Mbappé miste de vijfde en beslissende penalty, waardoor les Bleus vroegtijdig uitgeschakeld werden. Mede door zijn misser kreeg de spits van Paris Saint-Germain veel kritiek over zich heen. Bovendien zou hij een slechte verstandhouding hebben gehad met diverse ploeggenoten.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

“Mbappé was boos en wilde na die gemiste strafschop niet langer voor de Franse nationale ploeg spelen”, onthulde Le Graet eerder op de zondag. “Ik sprak hem na het EK en hij vond dat de bond hem niet genoeg had verdedigd na de gemiste strafschop en alle kritiek. Weet je wat het is... Het is een winnaar en hij was erg gefrustreerd na de uitschakeling, net als iedereen.” Enkele minuten later zou Mbappé al zijn teruggekomen op zijn woorden. “Maar hij is een geweldige kerel en hij denkt veel meer aan het collectief dan de meeste mensen denken.”

De uitlatingen van de voorzitter zijn Mbappé niet ontgaan. Hoewel de aanvaller de uitspraken over het stoppen niet ontkracht, benadrukt hij wel dat de reden van zijn twijfels niet ontstonden vanwege de uitschakeling. “Ik heb hem uitgelegd dat het was vanwege het racisme en niet vanwege de penalty. Hij (Le Great, red.) vond dat er geen racisme is geweest”, schrijft Mbappé op Twitter.