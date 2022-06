‘’Groot fan‘ Thomas Tuchel wil met 40 miljoen euro stunten op transfermarkt’

Zondag, 19 juni 2022 om 16:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:16

Chelsea wil zich versterken met Raheem Sterling, zo meldt Gianluca Di Marzio zondagmiddag. Volgens de transfermarktexpert staat de aanvaller van Manchester City bovenaan het verlanglijstje van manager Thomas Tuchel, die ‘groot fan’ zou zijn van Sterling. De vraagprijs van City zou rond de veertig miljoen euro liggen. Verder houden the Blues de ontwikkelingen rond Nathan Aké eveneens nauwlettend in de gaten.

De 27-jarige Sterling zou volgens Di Marzio wel oren hebben naar een avontuur bij Chelsea, niet in de laatste plaats omdat hij dan terugkeert naar zijn geboortestad. De snelle vleugelspits is in de ogen van Tuchel een geschikte kandidaat om het gat in de voorhoede op te vullen dat de vertrekkende Romelu Lukaku achterlaat. Ook Ousmane Dembélé, wiens contract eind juni afloopt bij Barcelona, zou op het wensenlijstje van de oefenmeester staan; Chelsea heeft echter twijfels vanwege de blessuregevoeligheid van de Fransman.

Verder hopen de Londenaren zich ook in verdedigend opzicht te versterken. Al sinds afgelopen transferzomer is Chelsea bezig om Jules Koundé los te weken bij Sevilla, dat de centrumverdediger echter niet zomaar laat gaan. Daarnaast laat Di Marzio de naam van Aké vallen. Tuchel zou ‘groot fan’ zijn van de Nederlandse stopper, die in juli 2011 instroomde in de jeugdopleiding van Chelsea. Het is overigens nog niet duidelijk of ook Aké zelf zit te wachten op een transfer.

Begin juni maakte manager Josep Guardiola nog duidelijk dat hij Aké graag wil behouden. De centrale verdediger kwam afgelopen seizoen in 27 officiële wedstrijden in actie voor de ploeg van Guardiola; veel meer dan in het seizoen 2020/21, waarin hij slechts tien officiële wedstrijden speelde. Aké werd twee jaar geleden voor circa 45 miljoen euro door Manchester City overgenomen van Bournemouth.