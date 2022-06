Borussia Dortmund legt bod van 33 miljoen euro voor Sébastien Haller neer

Zondag, 19 juni 2022 om 15:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:47

Borussia Dortmund is dicht bij het aantrekken van Sébastien Haller, zo meldt BILD. Volgens de berichtgeving zijn de onderhandelingen in volle gang, maar een akkoord is er nog niet. Dortmund heeft een bod van 33 miljoen euro plus bonussen gedaan; Ajax gaat echter alleen akkoord met een transfersom van 38 miljoen euro. Het nieuws wordt bevestigd door journalist Mike Verweij.

De Duitse topclub zou de spits van Ajax per direct over willen nemen en heeft een eerste bod uitgebracht. Haller, die tot medio 2025 vastligt in Amsterdam, wordt al enige tijd in de gaten gehouden door die Borussen. Hoewel de betrokken partijen nog geen akkoord hebben bereikt, gaat de Duitse boulevardkrant ervan uit dat de deal beklonken gaat worden. De Ivoriaanse spits werd in januari 2021 voor een bedrag van 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United.

Na het vertrek van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zou Ajax niet staan te springen om meer spelers te laten gaan, maar De Telegraaf schrijft dat de kans klein is dat de Amsterdammers het niet eens gaan worden met Dortmund. De Duitsers hebben een bedrag van 75 miljoen euro overgehouden aan de verkoop van Erling Braut Haaland aan Manchester City, waardoor men bereid is om financieel ver te gaan voor een nieuwe spits.

Mochten de partijen het eens worden over een transfer, dan zou Dortmund de tweede club worden waarvoor Haller in actie komt in de Bundesliga. De spits maakte in 2017 voor twaalf miljoen euro van FC Utrecht naar Eintracht Frankfurt. Twee jaar later vertrok hij voor circa vijftig miljoen euro naar West Ham, waar hij in januari 2021 door Ajax werd opgepikt. Afgelopen seizoen werd Haller topscorer van de Eredivisie met 21 goals, terwijl hij in de Champions League op een doelpuntentotaal van 11 kwam.