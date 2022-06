QPR presenteert plots Nederlander die ruim elf jaar lang gevolgd werd

Zondag, 19 juni 2022 om 13:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:09

Kenneth Paal maakt de overstap naar Queens Park Rangers, zo maakt de club zondagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige linksback beschikte over een aflopend contract bij PEC Zwolle en wordt dus transfervrij overgenomen door de Championship-club, die hem vastlegt tot medio 2025. Eerder werd door onder meer Fabrizio Romano ook Bristol City als mogelijke bestemming genoemd, maar QPR bleek daadkrachtiger.

"Ik heb er enorm veel zin in en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan", vertelt een dolenthousiaste Paal via de website van QPR. “Ik weet niet hoe het is om buiten Nederland te spelen, dus ik kijk erg uit naar de competitie, de stadions en de grote wedstrijden. Ik ben bijna 25 en ik voel dat mijn lichaam klaar is om de stap naar het buitenland te maken. Ik heb altijd gezegd dat ik dit wilde doen.”

Paal stond de afgelopen twee jaar op de radar van de scoutingafdeling van de club en zijn vorderingen in die periode werden nauwlettend gevolgd. Hoewel Michael Beale, de directeur van QPR, nog niet eerder met Paal heeft gewerkt, weet hij wie er met Paal in huis gehaald wordt. Beale zag Paal voor het eerst toen hij dertien jaar was, en de CEO hield zijn vorderingen sindsdien nauwlettend in de gaten.

"Dat is een groot compliment voor mij en ook een reden waarom ik naar QPR wilde komen", zegt de gevleide Paal. “Hij heeft me lang gevolgd, hij weet waar ik vandaan kom, hij kent mijn kwaliteiten én hij weet op welke vlakken er nog ruimte voor verbetering ligt.” Paal maakte in de zomer van 2019 de overstap van PSV naar PEC. Namens de Zwollenaren kwam hij in totaal tot 109 optredens in officiële duels.