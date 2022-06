Ultimatum voor Barcelona: nu handelen of persoonlijk akkoord wordt verbroken

Zondag, 19 juni 2022 om 12:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:56

Barcelona wordt tot actie gemaand door de entourage van Raphinha, zo meldt Fabrizio Romano. De Catalanen hebben al tijden een persoonlijk akkoord met de 25-jarige aanvaller van Leeds United, maar weigeren de vraagprijs van 55 miljoen euro op tafel te leggen. Raphinha wil het liefst naar Barcelona, maar dreigt nu met andere geïnteresseerde partijen om tafel te gaan. Arsenal lijkt daarvan de voornaamste kandidaat.

Het financieel geplaagde Barcelona wacht op een kapitaalinjectie die aanstaande is. Barça zette donderdagavond een belangrijke stap gezet richting het herstel van de financiële slagkracht. De leden van de club stemden op een speciale vergadering in met de verkoop van 49,9 procent van de licentie- en merchandise-afdeling en 25 procent van de tv-rechten. Voorzitter Joan Laporta zei tijdens de vergadering dat het plan 'minimaal 600 miljoen euro moet gaan opleveren'.

Met dat geld kan Barcelona onder meer de transfermarkt op. Raphinha is maanden geleden aangeduid als het belangrijkste aanvallende doelwit en al in februari werd een persoonlijk akkoord met de Braziliaan bereikt. Het geduld van de sterspeler van Leeds United begint nu echter op te raken, waardoor de transfer in gevaar komt. Barcelona heeft van Leeds te horen gekregen dat over de vraagprijs van 55 miljoen euro niet te onderhandelen valt en weigert vooralsnog het gevraagde bedrag te bieden. Vanuit de Premier League zijn meerdere clubs bereid dat op tafel te leggen, waarvan Arsenal de voornaamste lijkt.

Raphinha was afgelopen seizoen een van de revelaties in de Premier League. De creatieve aanvaller hielp Leeds met 11 goals en 3 assists in 35 competitieduels naar een benauwde handhaving op het hoogste niveau. De Zuid-Amerikaan werd twee jaar geleden voor een kleine twintig miljoen euro opgehaald bij Stade Rennes en ligt tot 2024 vast.