PSV lijkt buitenspel gezet door verdubbelde vraagprijs én belangstelling

Zondag, 19 juni 2022 om 12:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:22

De kans dat PSV erin slaagt om Wilfried Gnonto binnen te halen wordt zienderogen kleiner. De achttienjarige spits van FC Zürich heeft de clubs volgens Gianluca Di Marzio inmiddels voor het uitkiezen en lijkt de voorkeur te gaan geven aan een Europese topcompetitie boven de Eredivisie. SC Freiburg lijkt er met de handtekening van Gnonto vandaan te gaan, al wordt er ook vanuit Italië nog aan de jongeling getrokken.

PSV kan door het vertrek van Eran Zahavi een aanvallende impuls gebruiken en kwam daarom uit bij Gnonto, die nog maar een jaar vastligt bij Zürich en dus deze zomer een transfer zal maken. In april sprak het Eindhovens Dagblad over een vraagprijs van vijf miljoen euro, een behapbaar bedrag voor PSV, maar volgens Di Marzio is inmiddels het dubbele nodig voor de Italiaans-Ivoriaanse spits. Gnonto debuteerde deze maand tijdens de Nations League-periode voor het Italiaanse nationale elftal en schreef in zijn eerste vier optredens een doelpunt en een assist op zijn naam.

Freiburg heeft momenteel dus de beste papieren om Gnonto in te lijven, terwijl ook TSG Hoffenheim een poging waagt. André Breitenreiter, de coach van laatstgenoemde club, werkte eerder met Gnonto bij Zürich. Vanuit Italië lonken Fiorentina, Sassuolo en promovendus Monza al langer, terwijl vanuit de Eredivisie naast PSV ook Ajax werd genoemd. De prioriteiten van de Amsterdammers liggen echter bij Steven Bergwijn en Brian Brobbey. PSV werkt overigens nog altijd aan de komst van Luuk de Jong, die vanuit Sevilla moet terugkeren in Eindhoven.

De fysiek sterke Gnonto, die slechts 1,70 meter lang is, kan zowel in de spits als op de nummer 10-positie goed uit de voeten. De aanvaller werd opgeleid bij Internazionale en maakte in de zomer van 2020 de transfervrije overstap naar FC Zürich. Gnonto kwam afgelopen seizoen tot 10 goals en 5 assists in 36 duels voor Zürich.