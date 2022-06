‘Marcelo en Dani Alves krijgen aanbod voor gezamenlijke stunttransfer’

Zondag, 19 juni 2022 om 11:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:48

Marcelo en Dani Alves krijgen de kans om komend seizoen voor het eerst op clubniveau samen te spelen. De Brazilianen, die transfervrij vertrokken bij respectievelijk Real Madrid en Barcelona, kunnen volgens UOL Esporte aan de slag bij Real Valladolid. Oud-spits Ronaldo, die eigenaar is van die club, gelooft dat zijn landgenoten een enorme impuls kunnen geven aan Valladolid.

Met een tweede plek in LaLiga2 promoveerde de club van Ronaldo afgelopen seizoen terug naar het hoogste niveau. Marcelo (34) en Alves (39) hoeven met Valladolid dus niet van competitie te wisselen en kunnen actief blijven in LaLiga. Ronaldo is ervan overtuigd dat de links- en rechtsback nog niet versleten zijn en beseft dat de aantrekkingskracht voor sponsoren gigantisch zal zijn met het duo in de gelederen.

Marcelo nam als aanvoerder van Real Madrid afscheid met de winst van de Champions League en het Spaans kampioenschap. De linkervleugelverdediger kwam nauwelijks meer aan spelen toe, maar wilde desondanks graag blijven. Real zag dat echter niet zitten en dus trok Marcelo de deur in Madrid na vijftien jaar achter zich dicht. De 58-voudig international heeft voldoende opties in Brazilië, maar zet in op een extra jaar in Europa.

Ook Alves wil dolgraag op hetzelfde continent actief blijven, om zijn kansen op het WK in Qatar zo groot mogelijk te houden. Alves bood zich eind vorig jaar aan om Barcelona te helpen en sloot op 1 januari voor een minimaal contract aan. De 125-voudig international presteerde naar behoren en speelde ondanks zijn leeftijd zestien officiële wedstrijden in een half jaar. Alves stelde aan Barcelona voor om een contract voor een half jaar te tekenen, zodat hij in ieder geval tot aan het WK in Qatar op het hoogste niveau actief kon blijven. Waar Marcelo al sinds 2018 niet meer uitkwam voor de Seleçao, droeg Alves in juni nog twee keer de aanvoerdersband van Brazilië tijdens oefeninterlands.