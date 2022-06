‘Inter is dicht bij twee transferdeals en formeert ’super tridente‘ voorin’

Zondag, 19 juni 2022 om 10:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:00

Internazionale staat op het punt om twee grote overeenkomsten te sluiten op spelersgebied, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant ontvouwt de plannen van de Milanezen, die bezig zijn een zogeheten 'super tridente' te formeren: Romelu Lukaku en Paulo Dybala moeten die drietand gaan vormen met Lautaro Martínez.

Er zit volgens La Gazzetta schot in de zaak rond Lukaku. Chelsea wees een eerste bod met daarin een huursom van vijf miljoen euro af, maar wil over een tijdelijke terugkeer van de Belgische spits naar Italië spreken voor het dubbele van dat bedrag. De verwachting is dat Inter daar bovenop nog een klein bedrag aan bonussen moet betalen indien Lukaku zijn vorm weet te hervinden in zijn geliefde Milaan. Vorig jaar forceerde de aanvaller nog uit alle macht een transfer naar Chelsea, dat flink spijt heeft van het overmaken van meer dan 100 miljoen euro voor de spits.

Dat Inter daarnaast bezig is om Dybala transfervrij in te lijven, werd een week geleden al gemeld door Fabrizio Romano. Inter deed de 28-jarige Argentijn, die uit zijn contract liep bij Juventus, een eerste officiële aanbieding. Volgens de transfermarktexpert komt een deal steeds dichterbij en ook de eerder genoemde sportkrant heeft die indruk. Het management van Dybala voerde ‘positieve’ gesprekken met i Nerazzurri. Het is de bedoeling dat de Argentijnse aanvaller zijn handtekening gaat zetten onder een vierjarig contract.

De derde schakel uit de 'super tridente' die Inter voor ogen heeft is al in huis en dat moet ook zo blijven: Lautaro Martínez mag onder geen beding vertrekken uit het Giuseppe Meazza. De landgenoot van Dybala wordt felbegeerd vanuit de Premier League door Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal. Inter ziet voor Martínez echter een cruciale rol weggelegd in het sportieve project van de komende jaren. De aanvaller vormde al twee seizoenen lang een succesvolle tandem met Lukaku bij Inter en kent Dybala van het nationale elftal.