Depay neemt Promes én cadeautje mee naar president van Ghana

Zondag, 19 juni 2022 om 10:05 • Laatste update: 11:31

Memphis Depay heeft Quincy Promes opvallend genoeg meegenomen voor een trip naar Ghana. In zijn vaderland ontmoette Depay de Ghanese president Nana Akufo-Addo en trapte hij samen met Promes een balletje met de locals. Aan de beelden daarvan is af te zien dat Depay populair is in het West-Afrikaanse land. "Memphis, I love you", klinkt het zelfs.

Depay wil met zijn bezoek een maatschappelijke rol vervullen voor Ghana. "Dankbaar om de president te ontmoeten van een land waar ik zoveel van hou", aldus de 28-jarige aanvaller van Barcelona op Twitter. "Thuiskomen voelt altijd geweldig en Ghana is de toekomst. Oh, en je weet dat ik een shirtje van de beste club ter wereld moest meebrengen voor meneer de president", knipoogt Depay, die uiteraard Barça bedoelt.

Voor Depay is Ghana een speciale plek. De Oranje-interational heeft een Nederlandse moeder en een Ghanese vader. Hij zet zich al jaren in om het land van zijn roots te ondersteunen. Zo maakte Depay in 2018 een rapnummer met Winne, waarvan de opbrengst naar dove en blinde Ghanese kinderen ging. Ook doet Depay al lange tijd een financiële bijdrage aan het onderwijs in het land.

Grateful to meet the president of a country that I love so much. Coming back home feels always amazing and Ghana is the future y’all stay tune! ???????????? Oh and you know I had to bring a jersey of the best club in the world for the mister President ?? pic.twitter.com/qL8SPCT8jd