Steven Bergwijn naar Ajax realistischer dan ooit; ook transfersom genoemd

Zaterdag, 18 juni 2022 om 23:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Ajax is hard op weg om Steven Bergwijn over te nemen van Tottenham Hotspur. De afgelopen weken leken de clubs steeds verder uit elkaar te drijven, maar volgens Fabrizio Romano zijn de gesprekken in volle gang. Hoewel de betrokken partijen volgens de transfermarktexpert het nog niet volledig eens zijn, komt een transfer steeds dichterbij. Journalist Ekrem Konur claimt dat de clubs dicht bij een akkoord zijn over een transfersom van circa 23,3 miljoen euro.

Volgens Romano ligt de vraagprijs van Tottenham voor Bergwijn rond de dertig miljoen euro. Die berichten werden afgelopen week door De Telegraaf echter ontkracht. Journalist Mike Verweij is ervan overtuigd dat Ajax de aanvaller voor 25 miljoen euro kan ophalen. 'Vooral financieel directeur Susan Lenderink en de raad van commissarissen' zouden hebben dwarsgelegen, waardoor Ajax een op het eerste moment eenvoudig te sluiten deal met the Spurs liet lopen. De Amsterdammers deden Bergwijn al wel een salarisindicatie en de verwachting is dat een persoonlijk akkoord over een vijfjarig contract snel zal worden bereikt.

Afgelopen zondag meldde Sky Sports nog dat de de gesprekken tussen Tottenham en Ajax op niets uit dreigden te lopen. "Steven Bergwijn wil spelen met het oog op het WK, maar Tottenham frustreert zich door de biedingen van Ajax", schreef Sky Sports-journalist Michael Bridge op Twitter. "Bij Tottenham zijn ze het eens dat Bergwijn een zeer goede speler is die veel succes zal boeken. Een akkoord ligt dan ook mijlenver uit elkaar." Tottenham wees begin januari een bod van achttien miljoen euro van Ajax af. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars was bereid om met min of meer gegarandeerde bonussen tot 22 miljoen euro te gaan.

Bergwijn schitterde afgelopen interlandcyclus andermaal in het shirt van Oranje en wekte daarmee nieuwe interesse. De 24-jarige vleugelspits was in de Nations League (1-4 winst) een plaag voor de Belgische defensie en maakte met een afstandsschot op fraaie wijze het openingsdoelpunt. Ook tegen Polen (2-2) liet hij bij vlagen zien in goede vorm te steken. Verwacht werd dat de cruciale rol die Bergwijn vervulde bij het Nederlands elftal een factor zou gaan spelen voor Ajax in de onderhandelingen, maar een overeenkomst met de Londenaren lijkt nu realistischer dan ooit.