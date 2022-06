PSV heeft eerste doelman OGC Nice zo goed als binnen

Zaterdag, 18 juni 2022 om 22:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:48

Walter Benítez is dicht bij een overstap naar PSV, zo weten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad zaterdagavond te melden. De 29-jarige Argentijn moet de eerste doelman worden bij de Eindhovenaren. Benítez staat momenteel nog onder contract bij OGC Nice. Eerder op de avond werd ook al bekend dat PSV zich gaat versterken met Boy Waterman.

Afgelopen seizoen was Benítez eerste doelman bij Nice. Bovendien was de Argentijn een van de vijf genomineerden voor de prijs van de beste keeper van het Ligue 1-seizoen, al wist hij die trofee niet te pakken. Mede door het mislopen van de Champions League - Nice eindigde op de vijfde plek - zou de doelman geïnteresseerd zijn in een nieuwe uitdaging. Benítez beschikt over een aflopend contract en kan de transfervrije overstap naar PSV maken. Het Eindhovens Dagblad voegt aan de berichtgeving toe dat de sluitpost op hoofdlijnen mondeling akkoord is met PSV.

Benítez maakte in de zomer van 2016 de transfervrije overstap van het Argentijnse Quilmes naar Nice. Waar de sluitpost het eerste seizoen in Zuid-Frankrijk nog genoegen moest nemen met een plek op de reservebank, werd hij vanaf het seizoen 2017/18 de onbetwiste nummer een onder de lat bij Nice. Afgelopen voetbaljaargang keepte Benítez 37 competitiewedstrijden, waarin hij 14 keer de nul hield. In totaal kwam de doelman tot 187 duels en incasseerde hij in 55 ontmoetingen geen treffer.

Volgens de Noord-Brabantse krant is Benítez recentelijk op de radar van PSV verschenen. Ruud van Nistelrooij had na het vertrek van Yvon Mvogo het halen van een nieuwe keeper tot topprioriteit verheven. Hendrik van Crombrugge (Anderlecht), Jasper Cillessen (Valencia) én Bernd Leno (Arsenal) zijn eveneens in beeld geweest, maar die namen zijn uiteindelijk om uiteenlopende redenen doorgestreept.