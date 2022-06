PSV zorgt voor verrassing met plotseling aantrekken Boy Waterman (38)

Zaterdag, 18 juni 2022 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:51

Boy Waterman staat op het punt om de overstap te maken naar PSV, zo onthult het Eindhovens Dagblad zaterdagavond. De 38-jarige doelman van OFI Kreta wordt door Ruud van Nistelrooij bij de selectie gehaald vanwege zijn ervaring. Komende zondag en maandag wordt de sluitpost medisch gekeurd, waarna hij, mits hij de keuring succesvol doorstaat, direct aansluit bij de groepstraining.

Volgens de krant heeft Waterman reeds een mondeling akkoord bereikt en is het slechts een kwestie van dagen voordat de doelman gepresenteerd wordt. De keeper komt transfervrij over van OFI Kreta, waar hij over een aflopend contract beschikt. Verwacht wordt dat Waterman spoedig zijn handtekening zet onder een verbintenis die hem tot medio 2023 aan PSV verbindt. In Nederland speelde de doelman onder meer voor sc Heerenveen, AZ en ADO Den Haag, terwijl hij een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax doorliep.

Waterman speelde al eerder voor PSV en was in seizoen 2012/13 tijdelijk zelfs eerste doelman onder trainer Dick Advocaat. Na een seizoen in Eindhoven vertrok hij al, daar de goalie door de terugkeer van de verhuurde Jeroen Zoet minder zicht op speeltijd had. Na zijn periode bij PSV ging Waterman op avontuur bij het Turkse Karabükspor. Nadien speelde hij nog voor Apoel Nicosia en OFI Kreta, waar hij in mei de deur achter zich dicht deed.

Afgelopen seizoen eindigde Waterman met OFI Kreta op de zevende positie in de Griekse Super League, waardoor de club veroordeeld was tot het spelen van nacompetitie. Vanaf de bank zag Waterman vervolgens toe hoe zijn ploeg zich handhaafde op het hoogste niveau. Nadat hij in de openingsfase van het seizoen genoegen moest nemen met een reserverol, kreeg de doelman in januari en februari achtmaal de kans om zich als basisspeler te laten zien. Na die duels belandde Waterman echter wederom op de bank.