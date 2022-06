David Beckham klopt aan bij PSV en legt concreet aanbod neer

Zaterdag, 18 juni 2022

Mario Götze krijgt de kans om bij Inter Miami aan de slag te gaan, zo melden diverse Amerikaanse media en bevestigt Fabrizio Romano zaterdag. De middenvelder van PSV stond al in de nadrukkelijke belangstelling van Eintracht Frankfurt en Benfica, waardoor hij er met de Major Soccer League-club een derde optie bij heeft. Romano weet dat Götze ‘in de komende dagen’ een definitief besluit gaat nemen.

De dertigjarige Götze beschikt in Eindhoven over een contract dat doorloopt tot medio 2024. Desalniettemin lijkt de kans groot dat de aanvallende middenvelder zijn laatste officiële wedstrijd in het shirt van PSV reeds gespeeld heeft. Eerder werd al bekend dat zowel Benfica als Eintracht Frankfurt bereid is om de afkoopclausule van vier miljoen euro te betalen, en nu blijkt ook Inter Miami interesse te hebben in de Duitser. Volgens Romano heeft de club van eigenaar David Beckham al een aanbieding neergelegd bij Götze.

Mario Götze has three proposals on the table: Eintracht Frankfurt pushing, Benfica with Schmidt on it and Inter Miami in MLS. He's gonna decide very soon, matter of days. ???? #transfers All these clubs are prepared to trigger the release clause into his PSV contract for €4m. pic.twitter.com/7ZhFkj7pup — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2022

Götze gaf in maart zijn nog altijd torenhoge ambities te kennen in een interview met Sports Illustrated. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", liet de 63-voudig Duits international destijds optekenen. Benfica leek lang de vervolgbestemming te worden van Götze, maar de Portugese grootmacht trok half juni de stekker uit de onderhandelingen vanwege zijn te gortige financiële eisenpakket. Inter Miami zou wel bereid zijn om de salareisen van Götze te voldoen.

De middenvelder zou 'boven de drie miljoen op jaarbasis' verlangen, aldus Portugese kranten Record en A Bola. De Eindhovenaren willen graag verder met de Duitse wereldkampioen, maar het is nog zeer onduidelijk of ook Götze wil blijven. Komende maandag begint PSV met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, en het heeft er alle schijn van dat Götze daarbij zal aansluiten. Verder zou ook AC Milan nog altijd in de markt zijn voor de technicus, al heeft laatstgenoemde club geen concreet aanbod neergelegd.