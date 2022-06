Haaland vindt twee Nederlanders boven zich op lijst met snelste sprinters

Zaterdag, 18 juni 2022 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Erling Braut Haaland en Alphonso Davies zijn afgelopen seizoen afgetroefd in de Bundesliga als het gaat om het bereiken van de hoogste sprintsnelheid, zo blijkt uit statistieken gepubliceerd door Kicker. Met Jeremiah St. Juste en Sheraldo Becker kwamen de twee snelste voetballers uit de Duitse competitie opvallend genoeg uit Nederland. Ook Jeremie Frimpong gooide overigens hoge ogen.

St. Juste was met een bereikte snelheid van 36,63 kilometer per uur de snelste van allemaal. De centrumverdediger annex rechtsback van FSV Mainz, die voor 9,5 miljoen euro werd verkocht aan Sporting Portugal, bleef daarmee voor op Becker, die in het shirt van FC Union Berlin 36,39 kilometer per uur wist aan te tikken. Bayern München-linksback Davies en Kevin Schade van SC Freiburg kwamen daar met een topsnelheid van 36,37 kilometer puur precies achteraan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haaland, die bekendstaat als een van de snelste spelers ter wereld, noteerde met 36,30 kilometer per uur de vijfde hoogste snelheid in de Duitse competitie. Frimpong kwam bij Bayer Leverkusen tot 36,07 km/u en eindigt daarmee zevende.

De tien snelste spelers van de Bundesliga in het seizoen 2021/22:

1. Jeremiah St. Juste (FSV Mainz): 36,63

2. Sheraldo Becker (FC Union Berlin): 36,39

3. Alphonso Davies (Bayern München): 36,37

4. Kevin Schade (SC Freiburg): 36,37

5. Erling Haaland (Borussia Dortmund): 36,30

6. Bryan Lasme (Arminia Bielefeld): 36,08

7. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen): 36,07

8. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen): 35,99

9. Lukas Klostermann (RB Leipzig): 35,97

10. Emre Can (Borussia Dortmund): 35,96