‘Real Madrid spaart nu al 150 miljoen euro voor exit-clausule in 2024’

Zaterdag, 18 juni 2022 om 16:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:19

Real Madrid beschouwt Erling Braut Haaland als het absolute topdoelwit voor de komende jaren, zo meldt AS. De Koninklijke greep als bekend faliekant mis bij Kylian Mbappé, maar heeft Haaland ondanks een transfer naar Manchester City nog altijd in het vizier. Real Madrid spaart naar verluidt nu al voor 150 miljoen euro die in 2024 nodig is om de vermeende ontsnappingsclausule in het contract van de 21-jarige Noorse spits bij City te triggeren.

Haaland heeft nog geen minuut gespeeld voor City, maar de geruchten over een volgende transfer barsten alweer los. Real kon deze zomer geen serieuze poging voor Haaland doen, omdat gevreesd werd voor een botsing met aanvoerder Karim Benzema. De Madrilenen stelden aan Haaland voor om nog een seizoen bij Borussia Dortmund te blijven en in 2023 naar het Santiago Bernabéu te verhuizen, maar de Scandinaviër wilde per se weg uit Duitsland. En dus koos Haaland voor Manchester City, dat probleemloos voldeed aan diens mondeling afgesproken ontsnappingsclausule van rond de 75 miljoen euro.

Florentino Pérez benadrukte onlangs op sportzender El Chiringuito al dat de transfers van Mbappé en Haaland 'niets met elkaar te maken hebben'. Real Madrid wilde Mbappé deze zomer transfervrij inlijven bij Paris Saint-Germain en Haaland daar pas volgend jaar aan toevoegen. De operatie-Mbappé flopte als bekend en die van Haaland wordt noodgedwongen met een jaar uitgesteld. Net als bij zijn transfer naar Dortmund zou Haaland ook in Manchester een exitclausule hebben afgedwongen die na verloop van tijd in werking zal treden, precies zoals in Duitsland gebeurde. Het bedrag dat daaraan is gekoppeld is ten opzichte van bij Dortmund dus wel verdubbeld naar 150 miljoen euro.

Voor Real Madrid is het geen probleem om te wachten op Haaland, nu Benzema met afstand het beste seizoen uit zijn voetballoopbaan achter de rug heeft. Na het winnen van de Champions League en LaLiga ligt de 34-jarige topschutter op koers om voor het eerst in zijn carrière de Ballon d'Or te gaan winnen. Benzema heeft een contract tot medio 2023 vast en zal dus nog minstens één seizoen de absolute aanvalsleider van de Koninklijke zijn. "Als er deze zomer nog iemand zou komen, zou het zijn als stand-in voor Benzema, maar niet voor het basiselftal", zei Pérez onlangs.