Erik ten Hag moet één van zijn twee Ajax-doelwitten definitief schrappen

Zaterdag, 18 juni 2022 om 15:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:50

Jurriën Timber gaat volledig uit van een extra jaar bij Ajax, zo meldt the Guardian. De centrumverdediger, die vrijdag zijn 21e verjaardag vierde, wil zijn plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal niet op het spel zetten met een zomerse overstap naar Manchester United. Goed nieuws dus voor Ajax, dat nog wel moet vrezen voor een transfersaga rond Antony, die eveneens felbegeerd is door Erik ten Hag.

Manchester United is volgens de Britse kwaliteitskrant op de hoogte gesteld van de intentie van Timber om bij Ajax te blijven. De centrumverdediger is nog allesbehalve zeker van zijn plek in Oranje en weet dat hij komend halfjaar een basisplaats nodig heeft om zijn kansen op speelminuten in Qatar zo groot mogelijk te maken. Manchester United meldde zich eind mei officieel bij Ajax voor Timber, die in Amsterdam direct ook een verbeterd contractvoorstel voorgeschoven kreeg. Zijn huidige verbintenis loopt door tot medio 2024.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Manchester United komt met verhoogde aanbieding voor Frenkie de Jong’

Manchester United geeft de komst van Frenkie de Jong zeker niet op. Lees artikel

Mogelijk werd Timber in zijn beslissing om bij Ajax te blijven gesterkt door de gebeurtenissen in juni bij het Nederlands elftal. Waar hij afgelopen seizoen op clubniveau aan alle kanten bewierookt werd om zijn spel bij Ajax, wist de jongeling Louis van Gaal niet (volledig) te overtuigen. "Ik ben niet tevreden over Timber", zei Van Gaal een week geleden na de Nations League-wedstrijd tegen Polen (2-2). "Hij ging veel te vaak dribbelen, waar hij gewoon de bal had moeten inspelen. Het zijn allemaal leermomenten voor die jonge spelers. Timber zal hier ook van leren. Ik vermoed dat hij op zijn laatste benen loopt."

Ten Hag wil na de afwijzing van Timber volgens the Guardian tóch verder met Harry Maguire en Raphaël Varane als centraal duo. De manager beschouwt Victor Lindelöf daarbij als stand-in. Voorlopig zet Manchester United zijn interesse in Pau Torres van Villarreal niet door, omdat de prioriteiten op andere posities worden gelegd. Zoals bekend gaat de grootmacht in eerste instantie vol voor Frenkie de Jong, op wie een verhoogd bod wordt uitgebracht. Mogelijk komt United terug bij Ajax voor Antony, maar de Braziliaan is volgens the Guardian 'één van meerdere opties voorin'.