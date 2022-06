Gareth Bale kan na ‘flirt’ tijdens Champions League-finale transfervrij tekenen

Zaterdag, 18 juni 2022 om 15:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:47

Gareth Bale kan aan de slag bij het Aston Villa van Steven Gerrard, zo meldt the Guardian. De manager van de Premier League-club nam het tijdens de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (1-0) al op voor de 32-jarige aanvaller en dringt volgens de kwaliteitskrant inmiddels ook intern bij Aston Villa aan op zijn komst. Er is stevige concurrentie, want ook Newcastle United en Tottenham Hotspur azen op de Welshman.

Bale kende negen succesvolle jaren bij Real Madrid, zeker op het vlak van het binnenhalen van prijzen. Op papier schreef de ervaren rechtsbuiten in mei zijn vijfde Champions League-titel met de Koninklijke bij, maar op sportief vlak had Bale daar nauwelijks een aandeel in. De aanvaller kwam het afgelopen seizoen nauwelijks in actie voor Real en speelde in de Champions League slechts zeven minuten.

Gerrard sprak als analist voor de Engelse televisie zijn irritatie uit over het feit dat Bale in de finale tegen Liverpool geen enkele speelminuut kreeg. "Het is een schande dat Bale geen kans krijg om op het veld afscheid te nemen", aldus Gerrard. "Het is jammer dat hij niet de waardering krijgt die hij verdient. Als je ziet wat hij de club heeft gegeven over zo'n lange periode dan verdient hij meer dan hij nu krijgt. Zijn cv bij Madrid spreekt voor zichzelf." Gerrard hoopt Bale de komende weken dus te overtuigen van een transfervrije overstap naar Aston Villa, waar hij sinds november aan het roer staat.

Bale vertrok in mei bij Real om zich te melden bij het nationale elftal van Wales, waar hij in de play-offs om een WK-ticket andermaal een heldenrol speelde. De Welshmen pakten door een goal van Bale tegen Oekraïne (1-0) het felbegeerde ticket voor Qatar. De historische kwalificatie voor het WK - Wales was er al sinds 1958 niet meer bij - betekende voor Bale dat zijn profloopbaan met minimaal een halfjaar wordt verlengd. De vleugelspits overwoog namelijk, ondanks zijn relatief jonge leeftijd, om al te stoppen. Een terugkeer naar de Premier League, waarin hij al voor Tottenham en Southampton speelde, lijkt verreweg de meest logische optie voor Bale.