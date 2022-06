PSV zet belangrijke stap en krijgt bemoedigend antwoord van Hoever

Zaterdag, 18 juni 2022 om 15:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Ki-Jana Hoever staat open voor een transfer naar PSV, meldt het Eindhovens Dagblad op basis van een gesprek dat heeft plaatsgevonden. Beide partijen hebben onlangs met elkaar gesproken in de buurt van Eindhoven, waar de verdediger heeft aangegeven oren te hebben naar een overstap naar de Eredivisie. De nummer twee van het afgelopen seizoen denkt aan een huurconstructie met optie tot koop, maar moet daarover wel tot een akkoord zien te komen met Wolverhampton Wanderers.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink heeft er afgelopen week 'in de buurt van Eindhoven' een gesprek plaatsgevonden tussen Hoever en PSV. De rechtsback, die ook in het centrum uit de voeten kan, heeft nog een contract tot medio 2025 bij Wolverhampton Wanderers. De Nederlander heeft echter weinig uitzicht op speeltijd in de Premier League en zou zijn carrière in de Eredivisie nieuw leven in kunnen blazen. Afgelopen seizoen maakte hij acht keer zijn opwachting op het hoogste niveau, waarvan vier keer als basisspeler. Een jaar eerder deed hij nog twaalf keer mee (vijf basisplaatsen).

Bij the Wolves staan ze dan ook niet onwelwillend tegenover een vertrek van Hoever, mits PSV met een transfersom over de brug komt. Door het nog drie jaar lopende contract vertegenwoordigt Hoever de nodige transferwaarde. Het is niet bekend wat de verdediger exact moet kosten. Het Eindhovens Dagblad praat over 'een handvol miljoenen'. De twintigjarige back werd in de zomer van 2020 door Wolverhampton overgenomen van Liverpool voor een bedrag van ruim tien miljoen euro. The Reds namen hem op zijn beurt in 2018 over van Ajax, waar hij vier jaar in de jeugdopleiding bivakkeerde.

Afgelopen seizoen koos Roger Schmidt op de rechtsbackpositie veelvuldig voor Mauro Júnior. De Braziliaan werd omgeturnd tot verdediger en maakte vooral na de jaarwisseling een stormachtige ontwikkeling door. Ook Phillipp Mwene en Jordan Teze kunnen worden ingezet als rechtsback, al werd laatstgenoemde afgelopen seizoen vaak als centrale verdediger gebruikt bij afwezigheid van onder meer André Ramalho en Olivier Boscagli. Het is nog geen zekerheid dat Mauro ook volgend seizoen in het Philips Stadion speelt. De linkspoot wordt in verband gebracht met Benfica, waar hij herenigd moet worden met Schmidt.