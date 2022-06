Einde aan Dembélé-soap? Aanvaller verraadt toekomst vanuit auto

Zaterdag, 18 juni 2022 om 14:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:23

Er is een nieuwe aflevering in de soap rond Ousmane Dembélé. Op internet is een video opgedoken waarin te zien is dat hij reageert op vragen van een fan. Dembélé stelt dat hij 'gelukkig' is bij Barcelona en komt met een duidelijk antwoord als hem gevraagd wordt als hij aanblijft: "Ja!", aldus de Fransman. Het contract van de aanvaller loopt eind deze maand af in Catalonië, waardoor hij kan gaan en staan waar hij wil. Pogingen van Barça om de verbintenis te verlengen haalden tot op heden niets uit.

Xavi liet al vaker blijken Dembélé graag te behouden, maar weet ook dat de speler alle vrijheid geniet gezien zijn aflopende contract. Ook Paris Saint-Germain en Chelsea zien de snelle buitenspeler graag komen. Toen Dembélé nabij Camp Nou voor een stoplicht kwam te staan, greep een fan van Barcelona zijn kans om enkele vragen te stellen over de transfergeruchten. "Blijf je bij Barça?", aldus de man. "Ja", antwoordde Dembélé. Vervolgens werd de aanvaller gevraagd naar Thomas Tuchel en Chelsea, waarop hij opnieuw aangaf gelukkig te zijn in Barcelona.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele ???? pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

Begin deze week meldde Sky Sports nog dat Chelsea de beste papieren leek te hebben voor Dembélé. Doordat de Frans international niet reageert op contractvoorstellen van Barcelona lijkt een vertrek onvermijdelijk. Technisch directeur Mateu Alemany is naar verluidt helemaal klaar met het wachten op een reactie van Dembélé of zijn zaakwaarnemer. Hierdoor zijn alle afspraken aangaande het contract van de Fransman afgezegd. Alemany is er zelfs van overtuigd dat Dembélé nooit de wil heeft gehad om zijn avontuur bij Barcelona een vervolg te geven. In Londen moet Dembélé de eerste aanwinst van nieuwe eigenaar Tedd Boehly worden.

Dembélé speelde afgelopen seizoen 21 wedstrijden voor de nummer twee van LaLiga. Daarin maakte hij slechts één doelpunt, maar gaf hij wel dertien assists. Hij speelde zijn wedstrijden voornamelijk in de tweede helft van het seizoen, daar hij vorig jaar een knieblessure opliep in de eerste maanden van de competitie. In 2017 kwam Dembélé voor honderdveertig miljoen euro over van Borussia Dortmund. De Franse aanvaller speelde tot nu toe precies honderdvijftig wedstrijden voor Barcelona. Als het aan de snelheidsduivel ligt blijft het daar dus niet bij.