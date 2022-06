Miroslav Klose begint in Oostenrijk aan eerste klus als hoofdtrainer

Miroslav Klose komt komend seizoen voor het eerst op eigen benen te staan. De voormalig topspits gaat aan de slag bij SCR Altach, dat uitkomt op het hoogste niveau in Oostenrijk. Klose ondertekent zondag zijn contract en zal maandag officieel worden gepresenteerd, zo valt te lezen op de clubsite. De oud-spits kwam zonder werkgever te zitten nadat leermeester Hansi Flick de overstap maakte van Bayern München naar de nationale ploeg.

Klose stond in het verleden op de nominatie om als sportief directeur aan de slag te gaan bij Bayern, maar gaf de voorkeur aan een loopbaan als trainer. Hij fungeerde als assistent bij Bayern en deed ervaring op onder Flick, totdat laatstgenoemde naar de Duitse bond vertrok voor een baan als bondscoach. Ook werkte Klose als assistent bij enkele jeugdteams en was hij assistent-bondscoach. Zijn aanstaande hoofdtrainerschap bij Altach betekent zijn eerste klus als hoofdtrainer. De Duitser treedt in de voetsporen van Alex Pastoor, die tussen 2019 en 2021 eveneens bij de Oostenrijkse club werkzaam was.

Klose werkte na zijn actieve carrière bij de Duitse nationale ploeg samen met voormalig bondscoach Joachim Löw. Ook was hij betrokken bij Duitse jeugdelftallen, waar hij fungeerde als spitsentrainer. "Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe baan in Altach", blikt Klose op de clubsite vooruit op zijn nieuwe avontuur. "Het was gewoon dat positieve gevoel vanaf het begin dat ik moet hebben, dat ik hier op de goede plek zit. De eerste gesprekken met de eindverantwoordelijken waren zo open dat het voor mij duidelijk was dat ik dit wilde doen. Ik kan niet wachten om het team, de mensen binnen de club en de fans te ontmoeten."

Ook Christoph Längle, technisch directeur bij Altach, kijkt uit naar de samenwerking. "Klose is een hele grote naam in het voetbal. Maar het gaat ons niet om de naam, het gaat om de persoonlijkheid, zijn vaardigheden als coach en wat heel belangrijk is voor ons bij Altach: de mensen. Miroslav staat bekend als een harde, nuchtere werker en is uitgegroeid tot wereldklasse. De waarden waar hij voor staat passen perfect bij onze club en zijn voetbalkwaliteiten staan buiten kijf." Altach eindigde afgelopen seizoen als negende in de Oostenrijkse competitie.