Ook De Graafschap hoopt te profiteren van talentenleegloop bij Ajax

Zaterdag, 18 juni 2022 om 12:46 • Laatste update: 12:57

De Graafschap hoopt zich deze zomer te versterken met Rio Hillen, meldt de Gelderlander. De negentienjarige verdediger beschikt bij Ajax over een aflopend contract dat niet wordt verlengd. Hillen speelt sinds 2019 bij Ajax, afgelopen seizoen maakte hij geregeld zijn opwachting in het beloftenteam. Hillen is de zoveelste jeugdspeler die uit de jeugdopleiding van Ajax dreigt te vertrekken.

Ajax zwaaide al verschillende jeugdspelers uit. Doelman Calvin Raatsie vertrok naar FC Utrecht, Liam van Gelderen speelt vanaf komend seizoen voor FC Groningen en ook Nordin Musampa wordt door De Trots van het Noorden overgenomen van de Amsterdammers. Ook De Graafschap hoopt te profiteren van de uittocht van vele talenten. De Achterhoekers hebben hun pijlen gericht op Hillen, die transfervrij mag vertrekken uit de hoofdstad.

Hillen komt uit de jeugdopleiding van AZ en maakte in de zomer van 2019 de overstap naar Ajax. De toen nog zestienjarige centrumverdediger verhuisde samen met Kian Fitz-Jim naar de landskampioen en zette zijn handtekening onder een driejarig contract. Naar verluidt stond hij destijds ook in de belangstelling van Borussia Dortmund, Chelsea en PSV. Hillen sloot aan bij de Onder 17, maar komt sinds het seizoen 2020/21 uit voor het beloftenteam van Ajax.

In zijn eerste seizoen in het beloftenelftal kwam Hillen tot acht wedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler. Afgelopen voetbaljaargang noteerde hij zeventien wedstrijden. John Heitinga deed veertien keer vanaf het startsignaal een beroep op hem. Namens Oranje Onder 19 maakte hij zijn opwachting in de EK-kwalificatie. Naast Hillen is er ook voor Steven van der Sloot geen toekomst bij Ajax. De negentienjarige rechtsback wist mede door hevige concurrentie geen basisplek af te dwingen.