‘Je voelt aan alles dat Ajax Wijndal niet wil, hij is absoluut geen eerste keus’

Zaterdag, 18 juni 2022 om 10:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:01

Valentijn Driessen heeft de laatste stand van zaken besproken bij Ajax met het oog op de komende transferzomer. De Amsterdammers hengelen naar verschillende spelers, maar waren tot dusver nog niet succesvol. Steven Bergwijn en Brian Brobbey zijn hete hangijzers, terwijl ook de naam van Owen Wijndal nog altijd rondzingt in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Driessen is de linkervleugelverdediger van AZ helemaal niet de eerste keuze, daar Ajax volgens de chef voetbal van De Telegraaf zijn handtekening allang had kunnen hebben.

"Je voelt aan alles dat Ajax Wijndal niet wil", aldus Driessen. "Het salaris is bekend, de transfersom is bekend en Ajax heeft het geld liggen. Als ze AZ morgen bellen dat ze het willen is het gebeurd. Maar ze blijven twijfelen, dus hij is absoluut niet de eerste keuze. Daar kunnen we een streep door zetten." Volgens Driessen moet Ajax voor Brobbey achttien miljoen euro neerleggen. "Dat vind ik heel veel geld voor een speler die je voor niks hebt laten gaan. Maar hij is wel een speler die groeipotentie heeft en het geld kan opleveren. Dat is een keuze die je moet maken. Ik zou hem zelf niet maken. Hij heeft in het verleden zelf gekozen voor Leipzig. "

Ook Bergwijn staat nog altijd hoog op het wensenlijstje van Ajax. De aanvaller is zijn reserverol bij Tottenham Hotspur beu en kan zijn carrière bij Ajax nieuw leven inblazen. "Bergwijn moet je in feite halen, maar zo lang je blijft treuzelen gaat die transfersom natuurlijk omhoog", aldus Driessen. "Er wordt nu 25 miljoen euro gezegd, maar dat bedrag komt niet van Tottenham. Waarom zouden ze hem verkopen als ze weten dat ze een goudmijn in handen hebben? Die jongen gaat waarschijnlijk naar het WK en gaat daar ook spelen. Hij maakt een enorm goede ontwikkeling door bij Spurs. Die krijg je denk ik niet onder de dertig miljoen euro."

Tot slot ziet Driessen een opvallende ontwikkeling in Rotterdam, waar Feyenoord steeds vaker in verband wordt gebracht met spelers met een Ajax-verleden. "Het zijn allemaal jongens die niet gelukt zijn bij Ajax", doelt hij op Jurgen Ekkelenkamp en Daley Sinkgraven. "Die moeten Feyenoord naar een hoger niveau gaan brengen. Dan denk ik, of dat nou de manier is om het te doen. Dat lijkt me niet. Maar als je die jongens voor weinig geld kan ophalen kun je wel waarde creëren." In het geval van Dost is dat anders, meent Driessen. "Dat begrijp ik niet helemaal. Waarom zou je Dost halen? Je hebt net Danilo gehaald. Je hebt een filosofie om waarde te creëren. Dost is 33, verdient een hoop geld en zit bij Club Brugge wekelijks op de bank."