Overmars heeft geen rem en zet volledig in op volgende stunt

Marc Overmars gaat een poging wagen om Dries Mertens terug te halen naar België, verzekert Het Laatste Nieuws. Het contract van de buitenspeler loopt af bij Napoli en de gesprekken over een nieuwe verbintenis verlopen moeizaam. Het lijkt er dan ook op dat de 35-jarige Belg na negen jaar een andere uitdaging tegemoet gaat. Volgens het Belgische dagblad bestaat de kans dat Mertens terugkeert in zijn geboorteland bij Royal Antwerp, daar Overmars serieuze plannen heeft om de Belg in te lijven.

Mertens is niet de eerste speler van naam die in verband wordt gebracht met een overstap naar Antwerp. Ook Vincent Janssen staat op het punt te tekenen op de Bosuil. Daarnaast moet Toby Alderweireld terugkeren in de stad waar hij is opgegroeid. Overmars kan het elftal voor het nieuwe seizoen dan ook volledig naar zijn hand zetten. In het geval van Mertens is de interesse niet heel onlogisch. De huidige selectie van Antwerp herbergt geen spelers met zijn kwaliteiten. Daarnaast is Mertens een oude bekende van Mark van Bommel. De twee speelden in het seizoen 2012/13 samen bij PSV.

Volgens Het Laatste Nieuws speelt ook de privésituatie van Mertens een belangrijke rol. De dribbelaar is pas vader geworden en kan in België omringd worden door zijn familie. Antwerp zal in ieder geval flink in de buidel moeten tasten. Volgens Il Corriere dello Sport eist Mertens een jaarsalaris van 2,4 miljoen euro. Daarbij zou een tekenbonus moeten komen van 1,6 miljoen euro. Tenslotte zouden de belangenbehartigers van Ciro ook acht ton willen opstrijken bij een eventuele deal. Napoli weigert verder te gaan dan een jaarsalaris van 1,8 miljoen euro, waardoor er een einde komt aan een huwelijk van negen jaar met de Italiaanse club.

Bij Antwerp willen ze van interesse in Mertens voorlopig niets weten. “Geen idee waar ze het vandaan halen, maar Mertens is op dit moment geen optie", luidt de reactie bij het Gazet van Antwerpen. "Simpel: we hebben géén concrete interesse." Vanuit de entourage van Mertens zijn ze niet bereid te reageren. Het nieuws wordt bevestigd noch ontkend, schrijft het dagblad. Volgens het Gazet van Antwerpen dient Mertens bij een eventuele transfer naar Antwerp 'héél véél' water bij de wijn te doen, zoals Alderweireld dat ook dient te doen. "Misschien moet Antwerp in afwachting ook voor alle zekerheid even naar Lukaku bellen?", klinkt het gekscherend.

Antwerp is niet de enige gegadigde voor Mertens. Ook AS Roma ziet in hem een versterking voor de voorste linie. José Mourinho zou bereid zijn om ver te gaan voor de flankspeler, daar de Portugees op zoek is naar de nodige ervaring binnen zijn selectie. Na Nemanja Matic moet ook Mertens de gelederen van de Romeinse club versterken. Mertens geldt bij Napoli als clubicoon. Hij speelde in totaal 397 wedstrijden voor i Partenopei, waarin hij goed was voor 148 doelpunten. Daarmee is hij de speler met de meeste goals voor Napoli ooit, gevolgd door clublegendes als Lorenzo Insigne en Marek Hamsik (allebei 121) en Diego Maradona (114).