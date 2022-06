Kieft waakt voor overdreven optimisme rond opgehemelde Oranje-international

Zaterdag, 18 juni 2022 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:25

Wim Kieft is van mening dat het allemaal wel een onsje minder mag als het gaat over het ophemelen van Vincent Janssen. De aanstaande spits van Royal Antwerp werd door bondscoach Louis van Gaal verrassend bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald en stelde bij zijn rentree tegen Wales (2-1) niet teleur. Volgens Kieft is er echter meer nodig dan 'niet teleurstellen' en moet de lat omhoog. Desondanks voorziet de columnist van De Telegraaf een goede kans voor Janssen om mee te gaan naar Qatar.

Het kwam voor velen als een verrassing. Na opgenomen te zijn in de voorselectie had Van Gaal ook in de definitieve selectie een plekje ingeruimd voor Janssen. Een huwelijk en vertraagde aankomst in Zeist veranderde daar niks aan. "Vincent Janssen was er uit het niets bij en maakt achteraf gezien na zijn optreden tegen Wales een goede kans om naar het WK mee te gaan. Toch mag iedereen best wat kritischer zijn op Janssens prestatie tegen een Britse B-ploeg. We zijn nu al tevreden omdat Janssen niet slecht speelde of niet tegenviel. Van een Nederlandse international mag je wel iets meer verwachten. Hij moet waarde hebben voor een elftal", aldus Kieft.

"Niet dat je direct een paar doelpunten mag verwachten. Spitsen als Luuk de Jong en Wout Weghorst bezitten meer scorend vermogen dan Janssen. Maar het ging er vooral om of Janssen zijn sterke punten kon etaleren", gaat Kieft verder. "Of hij dus goed speelde als aanspeelpunt. Daarin was hij niet altijd even gelukkig, maar je ziet dat hij die kwaliteit wel bezit. Zo’n beetje als enige van alle internationals." Janssen stapte op 5 juni in het huwelijksbootje met zijn geliefde en sloot om die reden later aan bij Oranje. Tegen België en Wales was hij afwezig, tegen Polen zat hij op de tribune. Voor de return tegen Wales had Van Gaal een plekje in de basis ingeruimd voor de aanvaller.

"Met die kwaliteit (als aanspeelpunt, red.) heeft Janssen een streepje voor op andere spitsen die in aanmerking komen voor Oranje op het WK. Hoewel Van Gaal ongetwijfeld gaat kiezen voor het duo Memphis Depay-Steven Bergwijn. Die twee steken er duidelijk bovenuit. Naast Janssen zal de bondscoach een keus moeten maken tussen Luuk de Jong en Weghorst als pinchhitter. In De Jongs voordeel spreekt dat hij een betere kopper is dan Weghorst. Cody Gakpo en Noa Lang deden het in Rotterdam goed tegen Wales hoewel veel basisspelers van Oranje niet aan de start stonden. Spelen de grote jongens mee, dan haken Gakpo en Lang ongetwijfeld aan en komen ze nog beter tot hun recht", aldus Kieft.

Noa Lang

Wat Noa Lang betreft heeft Kieft nog wel een duidelijk advies. "Lang moet ophouden om buiten het veld alleen maar met z’n imago bezig te zijn in plaats van met zijn prestaties", aldus de columnist. "Het gaat te vaak over het mannetje Lang en te weinig over de voetballer Lang. Dat houdt hijzelf in stand door het in interviews continu aan te halen. We weten intussen dat zijn lijfspreuk is dat hij liever gehaat is om wie hij is dan geliefd om wie hij niet is. Noa Lang begint een beetje te veel in Noa Lang te geloven. Dat mag nu weleens ophouden."