Danny Makkelie krijgt bijval van UEFA na ordinaire scheldkanonnade

Zaterdag, 18 juni 2022 om 08:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:00

De UEFA heeft Leonardo een schorsing opgelegd voor zijn gedrag na het duel tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid. De inmiddels afgetreden sportief directeur van de Franse grootmacht kwam na de Champions League-ontmoeting verhaal halen bij scheidsrechter Danny Makkelie, die in zijn ogen debet was aan de uitschakeling. Ook Nasser Al-Khelaïfi ging door het lint, maar hij is door de Europese voetbalbond vrijgepleit.

Bij PSG waren ze woedend op Makkelie na diens optreden in de wedstrijd tegen Real Madrid na de return in de Champions League begin maart. PSG verloor met 3-1 in Santiago Bernabéu, na een eerdere 1-0 overwinning in Parijs. In de slotfase van de wedstrijd waren Al-Khelaïfi en Leonardo al heetgebakerd. De woede in Parijs ging met name over het besluit van de Nederlandse arbitrage om de 1-1 van Real Madrid goed te keuren. Gianluigi Donnarumma treuzelde onder druk van Karim Benzema met het wegtrappen van de bal. Vinícius Júnior profiteerde en zette vanaf de achterlijn voor op Benzema, die simpel intikte: 1-1. Volgens het PSG-kamp beging Benzema een overtreding op Donnarumma.

Volgens Movistar+ beende Al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG, na afloop samen met sportief directeur Leonardo woedend richting de scheidsrechterskleedkamer. Journalist Mónica Marchante schreef destijds dat ze 'bonkend en schreeuwend' op zoek waren naar Makkelie. Al-Khelaïfi zou zelfs een doodsbedreiging hebben geuit richting een medewerker van Real en brak volgens Marca een vlag van een assistent-scheidsrechter. De voorzitter zou uiteindelijk zijn terechtgekomen bij de kamer van Carlos Megía Dávila, een gedelegeerde van Real Madrid. Hessel Steegstra en Jan de Vries waren de grensrechters in Madrid; Allard Lindhout fungeerde als vierde official. Pol van Boekel vervulde de rol van VAR en werd geassisteerd door Kevin Blom.

De UEFA is van mening dat een wedstrijd schorsing op zijn plaats is voor Leonardo. Het besluit van de tuchtcommissie van het Europese orgaan heeft opvallend lang op zich laten wachten. De Europese voetbalbond omschrijft het als 'het overtreden van de elementaire regels van fatsoenlijk gedrag' en 'ondraaglijk gedrag'. Al-Khelaïfi, lid van het uitvoerend comité van de UEFA, is vrijgesproken door de tuchtcommissie. De bond heeft de straf mede bepaald op basis van het door Makkelie opgemaakte scheidsrechtersrapport. Ook zijn beelden bekeken en heeft de UEFA gesproken met betrokkenen.