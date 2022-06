Paris Saint-Germain telt 40 miljoen euro neer voor Portugees international

Vrijdag, 17 juni 2022 om 22:33

Paris Saint-Germain gaat zich versterken met Vítor Machado Ferreira, kortweg Vitinha. Onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano, Record en Le Parisien melden dat de regerend kampioen van Frankrijk de afkoopclausule in het contract van de 22-jarige middenvelder heeft gelicht. Daardoor gaat Vitinha voor een bedrag van veertig miljoen euro de overstap naar Parijs maken.

Vitinha doorliep de jeugdopleiding van FC Porto en veroverde afgelopen seizoen na een jaar op huurbasis bij Wolverhampton Wanderers te hebben gespeeld een vaste basisplaats in de hoofdmacht. In de voorbije jaargang kwam de drievoudig Portugees internationaal tot 47 optredens voor FC Porto, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 5 assists. Vitinha legde met FC Porto beslag op de Portugese dubbel.

Zijn tot medio 2024 lopende contract bij FC Porto bevatte een afkoopclausule van veertig miljoen euro en die heeft PSG besloten te activeren. De naam van Vitinha stond bovenaan het verlanglijstje van Luis Campos, de nieuwe technisch eindverantwoordelijke in Parijs. De middenvelder is vervolgens vrijdag tot een persoonlijk akkoord gekomen met PSG, waardoor nu alleen het papierwerk hem nog scheidt van een transfer naar Frankrijk.

Daarmee verliest FC Porto zijn tweede sterkhouder in korte tijd, nadat Fábio Vieira voor een totaalbedrag van veertig miljoen euro de overstap naar Arsenal maakte. De Portugese topclub hoopte het contract van Vitinha open te breken om hem nog een jaar te behouden, maar die hoop blijkt tevergeefs. Zijn naam werd eveneens in verband gebracht met Manchester United, maar volgens Romano is de club van Erik ten Hag nooit serieus in de markt geweest.