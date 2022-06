‘Manchester United komt met verhoogde aanbieding voor Frenkie de Jong’

Vrijdag, 17 juni 2022 om 22:08 • Laatste update: 22:08

Manchester United heeft de komst van Frenkie de Jong nog niet uit het hoofd gezet. De Spaanse journalist Gerard Romero meldt dat the Red Devils zich met een verhoogd bod van zeventig miljoen euro in Barcelona gaan melden. Bij Manchester United zou nog altijd de overtuiging bestaan dat De Jong deze zomer kan worden losgeweekt bij de Catalanen.

Manchester United meldde zich een week geleden met een eerste bod in Spanje. Een aanbieding van zestig miljoen euro – dat door bonussen nog kon oplopen tot zeventig miljoen euro – werd door Barcelona resoluut van tafel geveegd. De Catalanen verlangen naar verluidt 85 miljoen euro voor De Jong, die in 2019 door Barcelona voor hetzelfde bedrag werd overgenomen van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Romero komt het bod van Manchester United nu dus meer in de buurt, daar de Engelsen bereid zijn om een vaste transfersom van zeventig miljoen euro te betalen. Dat bedrag kan door bonussen nog verder oplopen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt tegelijkertijd dat er nog altijd direct contact tussen Manchester United en Barcelona bestaat. Hij benadrukt dat een deal nog altijd mogelijk is, voornamelijk omdat het salaris van De Jong een probleem vormt voor Barcelona.

Romano schrijft op Twitter dat De Jong ‘rustig de situatie afwacht’. “Vroeger was ik nog wel eens onbezonnen als me gevraagd werd naar andere clubs”, reageerde De Jong afgelopen week in gesprek met het Algemeen Dagblad over de geruchten over een vertrek bij Barcelona. “Die tijd is geweest. Of ik gebeld ben? Ik kan daar niets over zeggen, maar het liefst blijf ik gewoon bij Barcelona.”