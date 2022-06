Roko Simic verschijnt op radar van PSV in zoektocht naar tweede spits

Vrijdag, 17 juni 2022 om 21:20 • Laatste update: 22:01

De naam van Roko Simic is op de radar bij PSV verschenen, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De Eindhovenaren gaan in deze transferwindow vol voor Luuk de Jong, maar zoeken daarachter nog een jonge aanvaller. Simic geldt als kandidaat om die vacature te vervullen, al belooft het een lastige klus te worden om hem naar Eindhoven te halen.

De achttienjarige zoon van Dario Simic – voormalig speler van onder meer Internazionale, AC Milan en AS Monaco – staat sinds vorige zomer onder contract bij Red Bull Salzburg, dat hem voor vier miljoen euro overnam van het Kroatische NK Lokomotiva. De kampioen van Oostenrijk stalde Simic afgelopen seizoen bij satellietclub FC Liefering, waar hij op het tweede niveau van het Oostenrijkse voetbal 17 keer het net vond in 23 wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van Simic bij Red Bull Salzburg loopt voorlopig nog door tot medio 2025 en het Eindhovens Dagblad schrijft dat er verwacht wordt dat de vraagprijs zeker niet onder de vijf miljoen euro zal liggen, als de Oostenrijkse club al van plan is om hem van de hand te doen. Voor dezelfde vacature viel eerder in Eindhoven de naam van Wilfried Gnonto, maar het is zeer de vraag of de achttienjarige vleugelaanvaller van FC Zurich na zijn debuut in de Italiaanse nationale ploeg nog haalbaar is.

PSV ziet met Eran Zahavi en Maxi Romero twee spitsen vertrekken, al is de transfer van laatstgenoemde naar Racing Club nog niet helemaal rond. Het Eindhovens Dagblad meldt dat een huur van achttien maanden niet toegestaan is en dat beide partijen na de medische keuring nog altijd met elkaar in gesprek zijn. De Jong moet de opvolger van Zahavi worden, al vormen de vraagprijs van Sevilla (zes miljoen euro) en de salariseisen van de spits mogelijk nog een struikelblok.