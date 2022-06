Jhonny van Beukering is na diep dal tegenwoordig portier bij stripclub

Vrijdag, 17 juni 2022 om 20:28

Jhonny van Beukering is na zijn actieve carrière in een diep dal terechtgekomen. De 38-jarige oud-spits vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij vanwege geldproblemen enkele loodzware jaren achter de rug heeft. Van Beukering is tegenwoordig werkzaam als portier van stripclub De Nacht in Tilburg.

Van Beukering speelde voor achtereenvolgens Vitesse, PEC Zwolle, De Graafschap, NEC, Go Ahead Eagles, Feyenoord, het Indonesische Pelita Jaya en FC Dordrecht alvorens hij op 28-jarige leeftijd wegens blessureleed een punt achter zijn actieve loopbaan moest zetten. Zijn passage in Indonesië heeft Van Beukering in de problemen gestort, daar de inmiddels opgedoekte club ondanks verschillende rechtszaken nooit salaris uitbetaalde. Als gevolg daarvan moest Van Beukering zijn twee huizen verkopen en woonde hij en zijn gezin een tijdlang noodgedwongen bij zijn moeder.

“Ik ging van het paradijs naar de hel. Mensen hebben geen idee van hoe diep ik heb gezeten. Alles was ik kwijt, echt alles. We moesten met het gezin leven van vijftig euro per week”, zegt Van Beukering in gesprek met het Algemeen Dagblad. Met zijn vriendin en drie kinderen zat hij tussen 2017 en 2021 in de schuldsanering. In die tijd deed hij vrijwilligerswerk in Velp-Zuid. “Stond ik daar bij de kerk of voor de moskee voedselpakketten van de Voedselbank weg te geven. Voedselpakketten die mijn gezin en ik eigenlijk zélf nodig hadden, omdat we niets in huis hadden. Nou, geloof me, dat doet wel iets met je.”

“Laat het een waarschuwing zijn voor andere voetballers die van plan zijn een buitenlands avontuur aan te gaan in een bijzonder land. Denk om je centen, weet waaraan je begint, kom niet voor verrassingen te staan”, benadrukt Van Beukering, die na zijn actieve carriere nog werkzaam was als trainer in het amateurvoetbal. Nu is hij doordeweeks werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en geeft hij in die hoedanigheid onder meer ouderengym in zijn geboorteplaats Velp.

Daarnaast wordt Van Beukering ingezet als beveiliger op kermissen en werkt hij in de weekenden als portier bij stripclub De Nacht in Tilburg. “ Prachtig werk. Urenlang tieten kijken, wie wil dat nou niet?”, vertelt Van Beukering met een lach. “Dit is met afstand de mooiste club waarvoor ik ooit heb gewerkt.”