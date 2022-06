Hasan Salihamidzic kondigt komst van Mané naar Bayern München aan

Vrijdag, 17 juni 2022 om 19:35

Hasan Salihamidzic heeft de komst van Sadio Mané naar Bayern München aangekondigd. “Ja, Sadio komt naar Bayern”, zo laat de sportief directeur van der Rekordmeister weten aan Sky Deutschland. Verschillende internationale media maakten vrijdagmiddag al melding van een akkoord tussen Bayern en Liverpool over de transfersom voor Mané.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft op Twitter dat het papierwerk momenteel in gereedheid wordt gebracht, nadat beide partijen eerder op de dag een akkoord vonden over de overgang van Mané. Nadat de laatste plooien zijn gladgestreken kan de Senegalese aanvaller worden gepresenteerd door Bayern, al lijkt daar gezien de aankondiging van Salihamidzic weinig meer voor in de weg te staan.

Volgens Romano houdt Liverpool een bedrag van 32 miljoen euro over aan de dertigjarige Mané, die in Engeland nog een contract had tot medio 2023. Aangezien hij weigerde om die verbintenis te verlengen, werd begin deze maand duidelijk dat er een einde zou komen aan zijn periode in Engeland. Bayern schakelde snel en bracht een openingsbod uit, dat 24,5 miljoen euro zou hebben bedragen, exclusief 5,5 miljoen euro aan bonussen. Liverpool verwees dat echter direct naar de prullenbak. Diezelfde week verhoogde Bayern het eerste bod nog tot 27,5 miljoen euro, dat op kon lopen tot 35 miljoen euro. Ook daar zette Liverpool een streep door, mede gegeven de mening dat de bonussen te moeilijk te activeren waren.

Nu is er dus wel sprake van een akkoord tussen de clubs. Mané had in een eerder stadium al een persoonlijk akkoord weten te bereiken met Bayern. Liverpool boekt door de verkoop een verlies van enkele miljoenen op Mané. De Senegalees maakte in 2016 voor 41,2 miljoen euro de overstap van Southampton. Hij speelde in totaal 296 wedstrijden voor de club, waarin hij 120 keer tot scoren kwam. Afgelopen seizoen speelde de dertigjarige buitenspeler 34 wedstrijden voor de nummer twee van de Premier League. Daarin kwam hij zestien keer tot scoren en gaf hij viermaal een assist. Mané greep met Liverpool nét naast Champions League-winst en de titel in de Premier League, maar won wel de Afrika Cup met Senegal. Ook wist hij zich met zijn land te plaatsen voor het WK. In het shirt van Liverpool won Mané in totaal vijf prijzen, waaronder het landskampioenschap en de Champions League.