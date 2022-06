The Athletic: Ajax weigert bod van 30 miljoen op Lisandro Martínez

Vrijdag, 17 juni 2022 om 19:14 • Laatste update: 20:14

In de zoektocht naar defensieve versterking staat Lisandro Martínez bovenaan het verlanglijstje van Arsenal, zo meldt The Athletic. Volgens het Engelse medium zou Ajax reeds een aanbieding van rond de dertig miljoen euro naar de prullenbak verwezen hebben. Martínez staat zelf naar verluidt open voor een overstap naar the Gunners.

Arsenal maakte vrijdag de komst van Fabio Vieira wereldkundig: de middenvelder wordt voor een bedrag van 35 miljoen euro – dat nog met 5 miljoen euro kan oplopen door bonussen – overgenomen van FC Porto. The Gunners willen nu doorpakken op de transfermarkt en richten nadrukkelijk de pijlen op Martínez. Arsenal is gecharmeerd van de Argentijn omdat hij zowel op de linksbackpositie als in het centrum van de verdediging uit de voeten kan. De selectie van Arsenal herbergt momenteel Ben White, Gabriel, Kieran Tierney en Nuno Tavares die op die posities uit de voeten kunnen.

?? Arsenal defensive priority this window is Lisandro Martinez. Wanted for ability to play LCB / LB + 24yo Argentina international said to be keen. Sources indicate ~€30m bid already rejected by #Ajax but #AFC will keep pushing. That & more @TheAthleticUK https://t.co/OxgBbdOOAo — David Ornstein (@David_Ornstein) June 17, 2022

Ajax heeft volgens The Athletic zelfs al een bod van rond de dertig miljoen euro ontvangen. Ondanks dat de Amsterdammers deze aanbieding naar de prullenbak hebben verwezen, schrijft The Athletic-journalist David Ornstein op Twitter dat Arsenal niet zal opgeven. Volgens Ornstein zal Arsenal de komende tijd blijven pushen om Martínez los te weken in Amsterdam. Martínez zelf zou wel oren hebben naar een overstap naar Londen.

Martínez werd door Ajax in de zomer van 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia, nadat hij eerder voor Newell’s Old Boys had gespeeld. De zevenvoudig Argentijns international ontpopte zich tot steunpilaar bij de Amsterdammers, waar hij naast als linksback en centrumverdediger ook op het middenveld speelde. Martínez heeft inmiddels 118 wedstrijden voor Ajax achter zijn naam staan en ligt nog vast tot medio 2025.