Tottenham pikt derde zomeraanwinst op voor bijna dertig miljoen euro

Vrijdag, 17 juni 2022 om 17:32 • Wessel Antes

Tottenham Hotspur heeft de komst van Yves Bissouma bevestigd via de officiële kanalen. De Malinees heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. De club was al geruime tijd bezig met zijn komst. De Londenaren betalen ruim 29 miljoen euro voor de middenvelder van Brighton.

Brighton nam Bissouma in juli 2018 voor zeventien miljoen over van Lille OSC. In vier seizoenen groeide de middenvelder uit tot een van de belangrijkste spelers bij de club. In totaal speelde hij 123 officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij 6 doelpunten maakte. In het afgelopen seizoen was Bissouma onmisbaar. The Seagulls eindigden op een knappe negende plek in de Premier League. De hoogste eindklassering ooit in de geschiedenis van de club.

Introducing our third summer signing... ?? pic.twitter.com/GMEjKo1MH9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022

Bissouma is tot dusver de derde aanwinst voor Tottenham in deze transferwindow. Eerder kwamen Fraser Forster en Ivan Perisic transfervrij binnen bij de Spurs. Bij zijn nieuwe club zal de middenvelder de concurrentiestrijd aangaan met Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Höjbjerg en Eric Dier. Antonio Conte wilde graag een dynamische middenvelder aan zijn selectie toevoegen. Met de transfer van Bissouma is deze wens gehoord.

De Italiaanse leidsman hoopt verder nog altijd op de komst van Inter-verdediger Alessandro Bastoni. De achterhoede van Tottenham laat nog altijd wat te wensen over en daar wil hij verandering in brengen. Conte lijkt zich echter te moeten focussen op nieuwe targets. Bastoni zou graag in Milaan willen blijven en voor Inter is het ook voordeliger om met de verdediger door te gaan. Het contract van Bastoni is een stuk goedkoper dan dat van andere spelers, waardoor Inter zich liever focust op andere verkopen.