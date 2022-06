Magallán: ‘Het idee is om bij de club te blijven’

Vrijdag, 17 juni 2022 om 16:15 • Yvo van Dorst • Laatste update: 16:21

Lisandro Magallán wil dit seizoen graag bij Ajax blijven, zo laat de verdediger weten aan het Argentijnse TN. De mandekker speelde vorig seizoen op huurbasis voor Anderlecht, maar die club heeft geen interesse om hem definitief over te nemen. Zodoende keert de Argentijnse miljoenenaankoop terug naar Ajax om tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee te trainen met het elftal van Alfred Schreuder.

“Ik wil nog minimaal een jaar in Europa blijven en mijn contract met Ajax nakomen”, vertelt Magallán die daarmee een terugkeer naar Zuid-Amerika voor dit jaar uitsluit. “Ik weet niet of de club me wil houden of dat ze me gaan verkopen, maar het idee is wel om bij Ajax te blijven.” Of dit laatste ook daadwerkelijk zal gebeuren is voor de Argentijn nog onbekend. In de komende dagen zal de verdediger zich weer melden bij Ajax voor de eerste fysieke tests.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Magallán werd in 2019 voor negen miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. Hij werd gehaald als opvolger van Matthijs de Ligt, maar de Argentijn kon in de Johan Cruijff ArenA geen potten breken. Hij speelde in totaal zeven wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan slechts twee in de Eredivisie. Na zijn intrede bij de club werd hij achtereenvolgens verhuurd aan het Spaanse Alavés, het Italiaanse Crotone en in het afgelopen seizoen aan het Belgische Anderlecht.

Bij Anderlecht speelde Magallán dertig wedstrijden in het hart van de verdediging, waarin hij een goal wist te maken. Anderlecht werd derde in het reguliere seizoen en plaatste zich daarmee voor de voorrondes van de Conference League. Deze duels zullen dus gespeeld worden zonder Magallán, aangezien de club geen interesse heeft in een permanente overstap van de verdediger. Magallán heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2023.