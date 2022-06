Ajax ziet keepersgilde verder en verder uitdunnen na nieuw vertrek

Vrijdag, 17 juni 2022 om 14:54 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:18

Ajax heeft afscheid genomen van Dominik Kotarski. De Kroatische sluitpost speelde vorig jaar al op huurbasis voor HNK Gorica en zal de Kroatische club vanaf komend seizoen definitief gaan versterken. Ajax kaapte Kotarski in 2018 voor twee miljoen euro weg uit de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb.

De 22-jarige doelman speelde vorig jaar 28 wedstrijden in de Kroatische competitie. Hij begon het seizoen op de bank, maar wist al snel zijn plek onder de lat te veroveren. HNK Gorica werd afgelopen seizoen zesde, waar Dinamo Zagreb de titel pakte. Kotarski speelde acht interlands voor Kroatië Onder 21 en in zijn laatste interland mocht hij voor het eerst de aanvoerdersband dragen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax versterkte zich in 2018 met de toentertijd zeventienjarige Kotarski. Bij zijn presentatie was de Kroaat door het dolle heen dat hij in de Nederlandse hoofdstad mocht spelen. “Het liefst ga ik nu meteen trainen, want ik kan niet wachten”, zei de sluitpost tijdens zijn presentatie in Amsterdam. “Ajax is een van de grootste clubs van Europa. Hier tekenen is echt het mooiste moment van mijn leven.” Kotarski speelde uiteindelijk zestig duels voor Jong Ajax, maar kwam nooit uit voor de hoofdmacht.

Ajax verliest hiermee na André Onana, Calvin Raatsie en Przemyslaw Tyton hun vierde doelman. Onana speelde begin april zijn laatste duel voor de Amsterdammers, waarna hij niet meer werd opgenomen in de eerste selectie. De Kameroener besloot na zijn dopingschorsing alsnog niet te verlengen in Amsterdam en dat werd hem door de fans niet in dank afgenomen. De Kameroener vertrekt na zeven jaar bij de club en kiest naar alle waarschijnlijkheid voor een nieuw avontuur in Italië bij Internazionale, al moet de club dit nog bevestigen.