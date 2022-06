‘Mario Götze kan met nieuwe gegadigde in eigen land CL-droom waarmaken’

Vrijdag, 17 juni 2022 om 14:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:08

Eintracht Frankfurt is in de markt voor Mario Götze, zo bevestigt BILD. De dertigjarige middenvelder zag onlangs een nagenoeg zeker lijkende transfer naar Benfica afketsen, maar kan nu met de nummer elf van afgelopen Bundesliga-seizoen alsnog de Champions League in. Die mogelijkheid bestaat niet vanwege de eindklassering van Frankfurt op de competitieranglijst, maar vanwege de winst van de Europa League. De gesprekken tussen Götze en de Duitse middenmoter zijn naar verluidt al gestart.

Götze gaf in maart zijn nog altijd torenhoge ambities te kennen in een interview met Sports Illustrated. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", liet de 63-voudig Duits international destijds optekenen. Benfica leek lang de vervolgbestemming te worden van Götze, maar de Portugese grootmacht trok half juni de stekker uit de onderhandelingen vanwege zijn te gortige financiële eisenpakket.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De middenvelder zou 'boven de drie miljoen op jaarbasis' verlangen, aldus Portugese kranten Record en A Bola. Daardoor werd een langer verblijf bij PSV ineens een stuk aannemelijker. De Eindhovenaren willen maar wat graag verder met de Duitse wereldkampioen, die in het Philips Stadion nog vastligt tot medio 2024. Komende maandag begint PSV met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, en het heeft er alle schijn van dat Götze daarbij zal aansluiten.

Naast Frankfurt zou ook AC Milan nog altijd in de markt zijn voor de technicus. I Rossoneri werden afgelopen seizoen landskampioen van Italië en gaan óók de Champions League in. PSV stroomt door de tweede plek in de Eredivisie in de derde voorronde van het miljardenbal in. Mocht Götze toch voor een overstap willen kiezen, zal de gelukkige club vier miljoen euro op tafel moeten leggen voor zijn contractuele afkoopclausule.