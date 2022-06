PSV oogst wereldprimeur met spectaculaire presentatie van uittenue

Vrijdag, 17 juni 2022 om 12:47 • Tom Rofekamp

PSV heeft uitgepakt met de presentatie van het uittenue voor het seizoen 2022/23. De Eindhovenaren lieten een video waarin het tricot onthuld werd projecteren op de muren van het Van Abbemuseum, waar het design op gebaseerd is. Daar zat de wereldprimeur echter niet: die was verpakt in het feit dat de projectie als 101 NFT's zal worden geveild. Het ontwerp was overigens eind vorige week al uitgelekt door Footy Headlines.

PSV zal komend seizoen de uitwedstrijden in een shirt met de kleur 'Parisian Nights' afwerken. Het tenue heeft een blokjesmotief en rode accenten. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen zag in dat blokjesmotief de geljikenis met het exterieur van het lokale Van Abbemuseum en besloot een samenwerking aan te gaan. Onder het thema 'Inspired by Art' en met hulp van videomapping-technologie projecteerden PSV en Puma het nieuwe tenue op de muren van het museum voor moderne en hedendaagse kunst. Tientallen supporters waren fysiek aanwezig, terwijl het evenement ook via een livestream te bekijken was.

Het shirt bevat naast de dominante blokken een rode V-hals en een brede rode band aan de onderkant van de mouwen. De rechterborst en de mouwen zijn uitgerust met het logo van Puma en de linkerborst bevat de badge van de club. De twee gouden sterren boven het logo verwijzen naar de 24 kampioenschappen. Iets lager prijkt de naam van Brainport Eindhoven. De hoofdsponsor heeft nog een contract tot 2027 in Eindhoven.

NFT's (non-fungible tokens) zijn unieke digitale eigendomscertificaten. Die kunnen aan een digitaal object gekoppeld worden; in het geval van PSV de video van de tenuepresentatie. Het eigendomscertificaat wordt geregistreerd in de blockchain, een openbare database. Daarbij hoort een bepaalde sleutel, die als bewijs dient voor het eigendom van de NFT.

In het seizoen 2009/10 speelde PSV eveneens met een blokjesmotief. Dat shirt, zwart gecombineerd met een rood-witte verticale baan over de linkerborst, werd tijdens het Eredivisie Shirt Festival verkozen tot mooiste uitshirt ooit. "Heel krachtig, die Brabantse balk", was destijds het juryrapport van Frank Evenblij. "Dat geeft dit shirt iets trots, iets patriottisch op een fijne manier." In het seizoen 2011/12 speelde PSV in het zwart-blauw geblokt.

Het uitshirt in het seizoen 2009/10, tijdens het Eredivisie Shirt Festival verkozen tot mooiste uitshirt ooit.