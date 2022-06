Derksen: ‘Als hij 10.000 euro kan verdienen doet hij dat vrolijk iedere week'

Vrijdag, 17 juni 2022 om 13:11 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:31

Johan Derksen vraagt zich af of Danny Makkelie wel actief moet zijn in landen als Saudi-Arabië en Qatar. De analist bekritiseert de keuze van de scheidsrechter om wel in dergelijke landen te gaan fluiten, terwijl ze er fel optreden tegen homoseksualiteit. Makkelie floot in het verleden in Saudi-Arabië al een wedstrijd tussen Al-Ettifaq en Al-Fateh en zal ook actief zijn op het aankomende WK in Qatar.

“Als ik zie wat die landen aan acties doen tegen homoseksualiteit”, begint Derksen bij Vandaag Inside, 'dan denk ik: Dan wil je toch niks mee te maken hebben met zo’n land? Maar als Makkelie tienduizend dollar kan verdienen gaat hij er vrolijk ieder weekend fluiten.” Het hoofd van de organisatiecommissie van het WK in Qatar, waar Makkelie tevens als arbiter te vinden zal zijn, vertelde onlangs dat er regels zijn aangaande homoseksuelen op het WK. “Homo’s mogen naar Qatar komen, maar mogen hun geaardheid niet tonen”, vertelde Nasser Al Khater in een interview bij CNN.

Makkelie zelf is zich van geen kwaad bewust, zo liet hij in 2019 weten. “Je krijgt daar anderhalf keer zoveel als voor een wedstrijd in Nederland”, vertelde hij bij Studio Voetbal na terugkomst uit Saudi-Arabië. “Ze hebben daar gewoon geen vertrouwen in hun eigen scheidsrechters. Vanuit de hele wereld komen arbiters daar om wedstrijden te leiden. Het is een prachtige ervaring omdat je echt op andere gebieden leert fluiten.” Op de vraag hoe hij kan fluiten in een land waar op homoseksualiteit de doodstraf staat reageert Makkelie anders. “In elk land spelen er bepaalde zaken. Politiek en sport zijn twee verschillende dingen. Zolang er vanuit de politiek niet wordt gezegd dat het gevaarlijk is, gaan we daar gewoon fluiten.”

De reden dat veel internationale scheidsrechters in Saudi-Arabië terechtkomen komt door de invloed van oud-scheidsrechter Mark Clattenburg. De Engelsman floot onder andere de finale van het EK in 2016 en is na zijn actieve carrière hoofd van de scheidsrechterscommissie geworden in de oliestaat. Hij nam contact op met de KNVB en de bond besloot om Makkelie die kant op te sturen voor de wedstrijd in de Saudi Professional League. Al eerder werden er Nederlandse scheidsrechters naar Saudi-Arabië gestuurd voor een wedstrijd: Kevin Blom en Björn Kuipers floten in het verleden al een wedstrijd in het Midden-Oosten.