‘Olympique Marseille ziet 25 miljoen voor Strootman volledig in rook opgaan’

Vrijdag, 17 juni 2022 om 10:45 • Tom Rofekamp

Kevin Strootman mag vertrekken bij Olympique Marseille, schrijft L'Équipe. Trainer Pablo Longaria heeft de Nederlander twee opties gegeven: opnieuw verhuurd worden, of het laten verscheuren van zijn tot volgend jaar zomer doorlopende contract. Strootman, die afgelopen seizoen uitgeleend werd aan het Italiaanse Cagliari, werd in 2018 nog voor 25 miljoen euro overgenomen van AS Roma.

In zijn eerste twee seizoenen in het Stadio Vélodrome presteerde Strootman nog verdienstelijk. De 46-voudig Oranje-international kwam over de seizoenen 2018/19 en 2019/20 tot 53 competitiewedstrijden, 3 goals en 8 assists, en werd in die seizoenen respectievelijk vijfde en tweede met zijn team. In die tijd zat Strootman ook nog geregeld bij de selectie van het Nederlands elftal. Vanaf het seizoen 2020/21 begonnen het aantal speelminuten voor de voormalig PSV'er echter terug te lopen. Strootman werd de tweede seizoenhelft verhuurd aan Genoa, waar hij zijn voetbalplezier weer leek te hervinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat de middenvelder de club naar een verdienstelijke elfde plek in de Serie A dirigeerde, nam deze hem niet over. Weer was er geen plek voor Strootman bij Marseille; een verhuur aan Cagliari bood uitkomst. Strootman werd echter net als in zijn periode bij Roma geteisterd door blessureleed, waardoor hij tot slechts elf wedstrijden over alle competities kwam. Ondanks de minimale inbreng van de Nederlander degradeerde Cagliari afgelopen seizoen uit de Serie A.

De 32-jarige Strootman vertrok in de zomer van 2013 voor 17,5 miljoen euro naar AS Roma, na twee seizoenen furore te hebben gemaakt in het shirt van PSV. De periode van Strootman in de Italiaanse hoofdstad werd gekenmerkt door blessureleed: hij miste maar liefst 96 duels, voornamelijk door knieletsel. Toch wist Roma nog flinke winst op hem te behalen. Marseille lijkt de betaalde transfersom nu volledig te kunnen afschrijven.