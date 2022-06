'We moesten winnen om Mohamed Salah belachelijk te kunnen maken’

Vrijdag, 17 juni 2022 om 11:17

Mohamed Salah heeft de gemoederen van de Real Madrid-spelers erg beziggehouden in aanloop naar de Champions League-finale van afgelopen seizoen. De Egyptenaar vertelde na afloop van de gewonnen halve finale tegen Villarreal dat hij liever tegen de club uit de Spaanse hoofdstad wilde spelen in de finale dan tegen Manchester City. "Een minachting van ons embleem", aldus de spelers van Real Madrid over deze uitspraak. Volgens Rodrygo was deze uitspraak een van de motivaties om de Champions League-finale te winnen.

“We hebben zijn uitspraken gehoord ja. We krijgen alles mee”, aldus de Braziliaanse aanvaller in de YouTube-podcast Podpah. “Soms gaat het niet eens meer om het winnen. Als iemand je provoceert, dan wil je vooral winnen om ze daar later op te kunnen pakken. We hadden ons voorgenomen dat we moesten winnen om Salah belachelijk te kunnen maken.” Volgens Rodrygo had Luka Modric nog wat woorden voor Salah toen de Spaanse club een erehaag maakte voor de verliezend finalist. “Salah kwam ons zichtbaar aangeslagen voorbijgelopen. Modric stond vooraan en zei tegen hem ‘Oké oké, volgende keer beter'. Toen ik dat hoorde begon ik echt hard te lachen.”

Ook Federico Valverde reageerde op de woorden van de aanvaller van Liverpool. Vijf dagen voor de finale sprak hij zich uit in de sportkrant Marca. “Wat Salah heeft gezegd motiveert ons enorm. Het is als een minachting voor ons embleem.” De Egyptenaar zinde op wraak tegen Real Madrid na de Champions League-finale van 2018. Toen raakte de schouder van Salah in de dertigste minuut uit de kom door een charge van Sergio Ramos. Ondanks dat Ramos niet meer bij Real onder contract staat, bleek de buitenspeler dit nog niet vergeten. “Ik heb nog iets recht te zetten”, liet hij op zijn Instagram weten.

Rodrygo speelde zelf maar een minuut in de eindstrijd van de Champions League, maar in de halve finale eiste de jonge Braziliaan een hoofdrol op. Hij maakte als invaller de 1-1 in de negentigste minuut en in blessuretijd de 2-1, waardoor Real Madrid de verlenging in mocht tegen tegenstander Manchester City. Na een rake penalty van Karim Benzema mocht de kampioen van LaLiga zich finalist noemen. Rodrygo kwam dit seizoen in 49 wedstrijden binnen de lijnen voor Real: in die duels wist hij 9 keer te scoren en gaf hij 10 assists.