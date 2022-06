‘Gigasalaris voor Janssen; spits wordt absolute grootverdiener in België'

Vrijdag, 17 juni 2022 om 10:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:40

Vincent Janssen gaat bij Antwerp vorstelijk beloond worden voor zijn diensten. Het Laatste Nieuws meldt dat de 28-jarige spits liefst 2,5 miljoen euro netto op jaarbasis gaat opstrijken; een salaris dat dat van huidige grootverdiener in de Jupiler Pro League Simon Mignolet nog met enkele tonnen overstijgt. Een bedrag van dezelfde orde ligt ook klaar voor Toby Alderweireld, mits Antwerp groen licht van zijn club Al-Duhail krijgt voor een transfer.

Eerder deze week maakte de Telegraaf bekend dat technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel Janssen naar Antwerp willen halen. De huidige spits van CF Monterrey, die afgelopen dinsdag na vijf jaar zijn rentree voor het Nederlands elftal maakte, zou deze week nog gepresenteerd moeten worden. Janssen kan volgens Het Laatste Nieuws op De Bosuil een contract voor vier seizoenen gaan tekenen, waarbij het riante salaris dat hij in Mexico ontving meer dan intact blijft. De voormalig topscorer van de Eredivisie streek daar zo'n twee miljoen euro op jaarbasis op.

Een soortgelijk contract ligt ook klaar voor Alderweireld. Geruchten over een terugkeer naar zijn geboortestad Antwerpen staken de kop op toen de 33-jarige verdediger aan de zijde van Overmars werd gespot tijdens een play-offduel tussen Antwerp en Anderlecht (0-4 verlies). "In het voetbal weet je het nooit", zei Alderweireld kort daarop bij het programma Extra Time. "Ik kom van Germinal Ekeren, ik zat in de jeugd van Germinal Beerschot. Maar ik ben ook gewoon fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet ontkennen. Iedereen weet dat ik een Antwerpenaar ben en de stad in mijn hart draag."

Eigenaar van Antwerp Paul Gheysens heeft met zijn kapitaalinjecties zijn plannen duidelijk kenbaar gemaakt. Zes maanden geleden pompte Gheysens nog 21,6 miljoen euro in de club. Met Janssen en Alderweireld moet the Great Old voor het eerst sinds het seizoen 1956/57 weer landskampioen van België worden. Afgelopen seizoen werd Antwerp nog vierde in de Jupiler Pro League; in het seizoen 2016/17 kwam de club nog uit op het tweede niveau.