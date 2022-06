‘Benzineloos’ Barça op weg naar herstel: groen licht voor deal van 600 miljoen

Vrijdag, 17 juni 2022 om 08:21 • Tom Rofekamp

Barcelona heeft donderdagavond een belangrijke stap gezet richting het herstel van de financiële slagkracht. De leden van de club hebben op een speciale vergadering ingestemd met de verkoop van 49,9 procent van de licentie- en merchandise-afdeling en 25 procent van de tv-rechten. Voorzitter Joan Laporta zei tijdens de vergadering dat het plan 'minimaal 600 miljoen euro moet gaan opleveren'.

"Vandaag de dag zouden we kunnen zeggen dat Barcelona een Formule 1-raceauto is zonder benzine en een gestolen motor. We hebben de kracht om oplossingen te vinden", zo opende Laporta de vergadering. De plannen kwamen het huidige bestuur van Barcelona op een hoop vragen en weerstand te staan vanuit de clubleden. Laporta beantwoordde deze door te beamen dat de club 'economisch weer competiief zou worden' en beloofde dat de deal maximaal 25 jaar zou gaan duren.

"We hebben drie jaar lang verlies geleden en als we zo doorgaan gaan we niemand meer kunnen tekenen", vervolgde Laporta, die daarop het voorbeeld van Gavi aanhaalde. De club voert al een tijdlang onderhandelingen met het zeventienjarige toptalent, maar komt er financieel maar moeilijk uit met zijn belangenbehartigers. Na de toespraak van Laporta en de vragenronde werd er gestemd. Er werden er 494 stemmen voor, 62 tegen en 13 blanco stemmen geteld, waarmee Barcelona intern groen licht krijgt voor een belangrijke financiële slag.

Met de verkoop van de tv-rechten zou zo'n 500 miljoen euro verdiend worden, terwijl de licentie- en merchandise-afdeling 200 tot 300 miljoen moet gaan opleveren. Dit geld kan niet direct worden uitgegeven aan het salaris voor nieuwe spelers, maar wel kan de club hiermee de huidige schulden gedeeltelijk afbetalen. Om nieuwe contracten uit te kunnen delen, moeten de Catalanen volgens LaLiga-voorzitter Javier Tebas meer geld besparen. "Zoals het er nu naar uitziet kan Barcelona Robert Lewandowski of andere aanwinsten niet binnenhalen. Ze kennen hun financiële situatie en de regels van de competitie. Ik weet niet of ze Frenkie de Jong of Pedri willen verkopen, maar ze moeten spelers van de hand doen om financiële ruimte te creëren voor nieuwe", zei Tebas onlangs in een interview.

Volgens Mundo Deportivo is Barcelona ook bezig met een andere ingrijpende financiële maatregel. In navolging van de aanvoerders van de club moet nu de gehele selectie vijftig procent van het salaris inleveren, schrijft de Spaanse sportkrant. Spelers die nieuw zijn bij de club of spelers die net hun contract hebben verlengd vormen een uitzondering op de regel. Dit zou naast andere maatregelen genoeg ruimte vrij moeten maken om de gewenste versterkingen voor deze zomer binnen te halen. Franck Kessié (AC Milan) en Andreas Christensen (Chelsea) zouden al persoonlijk akkoord zijn met los Azulgrana, maar ook Lewandowski (Bayern München), Marcos Alonso en César Azpilicueta (beiden Chelsea) staan naar verluidt hoog op het prioriteitenlijstje.