‘Iedereen vindt dat hij nummer één moet zijn in Qatar, ik ben conservatiever’

Louis van Gaal lijkt nog niet te weten welke doelman aan het WK in Qatar begint. Harm Zeinstra denkt echter niet dat de bondscoach van het Nederlands elftal een keepersprobleem heeft. De voormalig doelman van onder meer SC Cambuur, sc Heerenveen en FC Emmen verwacht niet dat Justin Bijlow, niet fit genoeg bevonden voor de afgelopen interlandperiode, automatisch onder de lat komt te staan in de groepsfase van het WK.

"Qua potentie zit Bijlow heel hoog, maar hij heeft nog wat te leren", zo opent Zeinstra in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Iedereen schreeuwt van de daken dat hij de nummer één moet zijn in Qatar, ik ben daar wat conservatiever over. De drie keepers van Oranje ontlopen elkaar niet zoveel", verwijst de keepersspecialist naar Cillessen, Bijlow en Flekken. "Ik snap dan ook niet dat er over een keepersprobleem wordt gesproken." Zeinstra geeft wel toe dat Oranje qua keepers niet over de wereldtop beschikt momenteel.

"Zoals België, Duitsland, Spanje, Argentinië en bijvoorbeeld Brazilië wel hebben. Maar ik zou het Bijlow, Cillessen én Flekken toevertrouwen, dat is gewoon een luxe", voegt Zeinstra daaraan toe. In de laatste twee jaar hebben naast het genoemde trio ook Marco Bizot, Maarten Stekelenburg en Tim Krul onder de lat gestaan bij het Nederlands elftal. "Natuurlijk hoop je dat je tien, vijftien jaar lang een Edwin van der Sar hebt, maar die lat moeten we misschien maar eens loslaten", zo besluit Zeinstra zijn relaas.

In de afgelopen vier wedstrijden in de groepsfase van de Nations League maakte Van Gaal gebruik van Cillessen en Flekken, die allebei twee duels speelden. Krul haakte geblesseerd af en werd vervangen door Kjell Scherpen. Bijlow keerde in de slotfase van afgelopen seizoen terug bij Feyenoord en speelde zelfs in de finale van de Conference League. Desondanks werd hij door Van Gaal niet geselecteerd voor de voorbije interlandperiode.