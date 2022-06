‘Gattuso wil Internazionale aan de nodige miljoenen voor Lukaku helpen’

Valencia heeft interesse getoond in de diensten van Edin Dzeko. De club van trainer Gennaro Gattuso is al een tijd op zoek naar aanvallende versterkingen en is volgens onder meer de Italiaanse journalist Rudy Galetti uitgekomen bij de Bosniër. Internazionale kan met de verkoop van Dzeko, die nog tot 2023 vastligt in Milaan, nog een aantal miljoenen bijschrijven die ze kunnen gebruiken voor het huren van Romelu Lukaku.

Inter is bezig met het terughalen van Lukaku naar Milaan. Dit moet gaan gebeuren op huurbasis, maar volgens Sky Italia is het eerste bod hiervoor van tafel geveegd. De Milanezen boden een som van vijf miljoen euro om de Belg te kunnen huren van Chelsea, maar Inter mag volgende week terugkomen met een nieuw aanbod.

De verkoop van Dzeko zou voor Inter kunnen helpen om het aanbod voor Lukaku wat te verhogen. De spits heeft nog een contract tot 2023 in San Siro, waardoor Valencia een transferbedrag zal moeten betalen om Dzeko vast te kunnen leggen. Maar er zijn meer kapers op de kust voor de diensten van de Bosniër. Ook het Napoli van trainer Luciano Spalletti is gecharmeerd van de kwaliteiten van de aanvaller.

Dzeko staat sinds vorig jaar onder contract bij Inter, toen hij voor anderhalf miljoen euro werd overgenomen van AS Roma. Afgelopen seizoen speelde hij 36 wedstrijden in de competitie voor i Nerazzurri. Hij maakte hierin dertien doelpunten. In de Champions League speelde de 1.92 meter lange spits zeven wedstrijden mee waarin hij drie maal wist te scoren. In het shirt van Bosnië-Herzegovina speelde Dzeko in totaal 124 interlands waarin hij 63 keer het net wist te vinden. Hiermee is hij zowel topscorer aller tijden als recordinternational van zijn land.