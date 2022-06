De Graafschap haalt stunt uit en weet Siem de Jong te strikken

Donderdag, 16 juni 2022 om 18:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:53

Siem de Jong keert per direct terug bij De Graafschap, zo brengt de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdag officieel naar buiten. De aanvallende middenvelder (33) komt transfervrij over van sc Heerenveen en tekent een eenjarig contract in Doetinchem, met de optie op nog een jaar op De Vijverberg. De Jong doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap, maar speelde nooit een wedstrijd in de hoofdmacht.

"Er zijn natuurlijk veel mooie verhalen te vertellen over deze terugkeer, mij gaat het er vooral om dat ik samen met deze jonge spelersgroep wil presteren", aldus De Jong, die De Graafschap in 2005 inruilde voor de jeugdopleiding van Ajax. "Hier hoop ik met mijn ervaring aan bij te dragen. Ik ken de club en de mensen natuurlijk goed, dit voelt erg vertrouwd. Ik heb er zin in!" De Jong zal op korte termijn aansluiten bij de A-selectie van De Graafschap.

"We zijn uiteraard erg blij dat we Siem hebben weten binnen te halen", reageert technisch directeur Peter Bijvelds op het aantrekken van De Jong. "Het is geweldig dat hij voor ons gekozen heeft. Met de ambities die wij hebben, de manier waarop wij willen spelen en het inpassen van de jeugd, is hij volgens ons de ideale man. Het getuigt van een enorme intrinsieke motivatie dat hij, uit alle opties die hij had, de keuze voor De Graafschap heeft gemaakt. Hij wordt medeverantwoordelijk voor de teamprestatie, want naast zijn individuele prestatie denk ik namelijk ook dat hij de teamprestatie nadrukkelijk kan verhogen", aldus De Graafschap-bestuurder.

De Jong beleefde zijn grootste successen bij Ajax, dat met de middenvelder in de gelederen vier keer landskampioen werd. De kersverse aanwinst van De Graafschap kwam verder uit voor Newcastle United, PSV, Sydney FC, FC Cincinnati en Heerenveen. Bij laatstgenoemde club veroverde hij door diverse blessures nooit een vaste plaats en mocht hij dus transfervrij vertrekken. De Jong heeft zes interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan.