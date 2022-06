‘Optie’ voor Van Gaal krijgt wat hij wil en staat voor Eredivisiedebuut

Donderdag, 16 juni 2022 om 18:36 • Wessel Antes • Laatste update: 18:37

Nick Olij stapt definitief over van NAC Breda naar Sparta Rotterdam. De keeper en aanvoerder van NAC tekent naar verluidt een contract voor vier seizoenen in Rotterdam. Dankzij deze transfer staat Olij, na maar liefst 236 wedstrijden in het Nederlandse profvoetbal, voor zijn debuut in de Eredivisie. Olij keepte eén wedstrijd voor het eerste van AZ, maar dat was in de TOTO KNVB Beker.

Olij vond al een aantal maanden dat hij toe was aan een stap hogerop. In Breda had de doelman nog een contract tot medio 2024. Bij Sparta vervangt hij Maduka Okoye, die deze zomer aansluit bij de Engelse degradant Watford. Sparta ontving naar verluidt maar liefst zeven miljoen euro voor die transfer. In eerste instantie werd een bod van Sparta keihard afgewezen door NAC, maar inmiddels is er toch een akkoord bereikt. Beide clubs bevestigen het nieuws donderdagmiddag via de officiële kanalen.

?????????????? Nick Olij = ???????? — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) June 16, 2022

Olij werd na meerdere seizoenen in het beloftenelftal van AZ te hebben gekeept in 2018 verhuurd aan TOP Oss. Ondanks een goed seizoen in Oss liet de club zijn contract aflopen. NAC pikte de sluitpost op en in Breda groeide hij uit tot een vaste waarde onder de lat. In 115 officiële wedstrijden voor de club hield Olij 35 keer de nul. Met name in het afgelopen seizoen was hij de absolute ster bij de Parel van het Zuiden.

Na het Keuken Kampioen Divisie-gala in mei sprak bondscoach Louis van Gaal vol lof over Olij. Hij gaf aan dat, wanneer de doelman de juiste stap maakt, de 26-jarige keeper nog altijd kans maakt op een plek in het Nederlands elftal. "Hij is 26 jaar, dus het kan nog net. We hebben een probleem op die positie, zoals iedereen wel weet. En we zitten niet dik in de keepers", aldus Van Gaal. Olij gaat in ieder geval op een plek aan de slag waar de bondscoach regelmatig komt; als oud-Spartaan is Van Gaal regelmatig op Het Kasteel te vinden.

