Arsenal verstevigt middenveld met afgeronde deal van 40 miljoen euro

Donderdag, 16 juni 2022 om 17:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:38

Arsenal heeft een akkoord bereikt over de komst van Fábio Vieira, zo wordt gemeld door de Portugese journalist Pedro Sepúlveda en is inmiddels bevestigd door Fabrizio Romano. The Gunners hebben overeenstemming met FC Porto over de 22-jarige middenvelder, die 35 miljoen euro (plus 5 miljoen euro aan bonussen) zal kosten. Vieira zelf heeft zijn jawoord aan Arsenal al gegeven aan een vijfjarig contract en zal zo zijn droom om in de Premier League te spelen waarmaken.

Het afgelopen seizoen kan worden beschouwd als de definitieve doorbraak van Vieira op het hoogste voetbalniveau. De middenvelder speelde zich in de basis bij FC Porto en werd met die club glansrijk landskampioen. Vieira leverde als aanvallend ingestelde middenvelder een grote bijdrage door in 27 competitieduels 6 doelpunten te maken en er nog eens 14 voor te bereiden. Met dat assistaantal eindigde hij in de Liga Portugal overigens tweede achter Rafa Silva (15 assists namens Benfica). Vieira doorliep de complete jeudgopleiding van Porto en speelde inmiddels 76 keer voor de club (10 goals en 18 assists).

Vieira imponeerde de afgelopen jaren ook als aanvoerder van Jong Portugal, waarvoor hij 13 goals maakte in 20 optredens. Hij kwam nog niet uit voor het hoogste nationale elftal. Het is afwachten wat de precieze plannen van Arsenal met Vieira zijn. Martin Ödegaard was het afgelopen seizoen op de nummer 10-positie een van de sterspelers van het elftal van Mikel Arteta, dat uiteindelijk vijfde eindigde in de Premier League.

Mogelijk voorziet Arteta voor Vieira en Ödegaard een rol als aanvallende linker- en rechtermiddenvelder, met daarachter Thomas Partey om de controle te bewaken. Arsenal beschikt centraal op het middenveld ook nog over Granit Xhaka, Albert Sambi Lokonga en Mohamed Elneny (die zijn aflopende contract verlengde). Daarnaast kan Emile Smith Rowe uit de voeten als nummer 10 en als hangende vleugelspeler.