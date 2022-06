Neres is definitief verlost van Oekraïense oorlog en Shakhtar Donetsk

Donderdag, 16 juni 2022 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 18:10

David Neres gaat Shakhtar Donetsk, en daarmee Oekraïne, definitief achter zich laten en sluit zich aan bij het Benfica van Roger Schmidt. De Braziliaan tekent een contract tot medio 2027 in Lissabon. Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft de geruchten uit de Portugese media inmiddels bevestigd. Het is nog niet duidelijk of Benfica een geldsom moet neerleggen voor de buitenspeler.

In januari vertrok Neres bij Ajax voor een avontuur met de Braziliaanse enclave bij Shaktar, maar door de invasie van Rusland waren hij en zijn landgenoten genoodzaakt Oekraïne te verlaten. In een video smeekten de spelers en hun families om hulp van de Braziliaanse autoriteiten. Uiteindelijk kon de ex-Ajacied Oekraïne ontvluchten en verbleef hij in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Done deal, completed. David Neres joins Benfica on a permanent deal from Shakhtar, contract until 2027 - while Everton Cebolinha will join Flamengo on a permanent deal for €13m. ?? #transfers David Neres will undergo medicals with Benfica, as @brunoandrd has reported. pic.twitter.com/SRO92mHyAl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022

De zevenvoudig Braziliaans international speelde geen minuut voor Shakhtar en zijn laatste officiële wedstrijd was op 22 december 2021. Toen viel Neres namens Ajax elf minuten voor tijd in tegen Fortuna Sittard. In totaal speelde de buitenspeler 179 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 47 doelpunten maakte en 41 assists gaf. Ondanks de mindere vorm in zijn laatste twee seizoenen was Neres zeer geliefd in de Johan Cruijff Arena.

Roger Schmidt is sinds zijn vertrek bij PSV volop bezig met zijn eerste seizoen bij Benfica. Begin mei meldde Fabrizio Romano al dat Neres op het lijstje van Schmidt stond. Romano had het in zijn tweet verder over de 'Benfica Revolutie'. Schmidt moet het in Lissabon inmiddels wel doen zonder de naar Liverpool vertrokken Darwin Nuñez. Benfica gaat afscheid nemen van Éverton, die voor dertien miljoen euro verkocht wordt aan Flamengo.